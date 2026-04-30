تحديث توقع سعر البتكوين اليوم 30-04-2026

شهد سعر الذهب (GOLD) مكاسب قوية بتداولاته اللحظية الأخيرة، مدفوعاً بتوارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، ليختبر السعر حالياً خط اتجاه فرعي هابط على المدى القصير، مع وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، بشكل مفرط مقارنة بحركة السعر، ما يشير إلى فقدان سريع لهذا الزخم الإيجابي المحيط به، خاصة مع استمرار الضغط السلبي والديناميكي المتمثل في تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يقلص من فرص تعافي السعر بشكل كامل على المدى القريب.