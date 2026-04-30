تحديث توقع سعر النفط خام برنت اليوم 30-04-2026

صعد سعر الفضة (SILVER) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليعيد السعر بهذا الارتفاع اختبار مستوى المقاومة المهم 73.60$، ويأتي هذا بالتزامن مع اختباره أيضاً لخط اتجاه فرعي هابط على المدى القصير، ما يضاعف من أهمية تلك المنطقة في تحديد مسار السعر القادم في الفترة القريبة المقبلة، في ظل استمرار الضغط السلبي نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، مع دخول مؤشرات القوة النسبية في مناطق تشبع شرائي مبالغ فيه مقارنة بحركة السعر.