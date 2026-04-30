تحديث توقع سعر الفضة اليوم 30-04-2026

تفاعل سعر المؤشر بتداولات يوم أمس بشكل ايجابي مع نتائج بيانات الفيدرالي لنلاحظ مهاجمته مجددا للحاجز المستقر عند 98.85 محاولا إيجاد منفذ لتفعيل المسار الصاعد من جديد.

حاليا وبثبات التداولات فوق محور المتوسط المتحرك 55 إضافة لمحاولة تسلل مؤشر ستوكاستيك نحو مستوى تشبع الشراء, سيزيد ذلك من فعالية المسار الصاعد لنبقى بانتظار تأكيد اختراق السعر للحاجز الحالي ليفتح أمامه باب الوصول نحو المحطات الإيجابية والتي تتمركز قرب 99.10 و99.45 على التوالي.

نطاق التداولات المتوقع لهذا اليوم ما بين 98.60 و 99.10

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع بتحقيق الشرط