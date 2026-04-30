تحديث توقع سعر الفضة اليوم 30-04-2026

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-04-30 06:38AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

تفاعل سعر المؤشر بتداولات يوم أمس بشكل ايجابي مع نتائج بيانات الفيدرالي لنلاحظ مهاجمته مجددا للحاجز المستقر عند 98.85 محاولا إيجاد منفذ لتفعيل المسار الصاعد من جديد.

 

حاليا وبثبات التداولات فوق محور المتوسط المتحرك 55 إضافة لمحاولة تسلل مؤشر ستوكاستيك نحو مستوى تشبع الشراء, سيزيد ذلك من فعالية المسار الصاعد لنبقى بانتظار تأكيد اختراق السعر للحاجز الحالي ليفتح أمامه باب الوصول نحو المحطات الإيجابية والتي تتمركز قرب 99.10 و99.45 على التوالي.

 

نطاق التداولات المتوقع لهذا اليوم ما بين 98.60 و 99.10

 

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع بتحقيق الشرط

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

