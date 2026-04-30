تكنولوجيا: سامسونج تحقق قفزة كبيرة في كفاءة تصنيع شرائح 4 نانومتر وتتجاوز 80%

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشف تقرير جديد من كوريا الجنوبية عن تحقيق Samsung Foundry تقدمًا ملحوظًا في تصنيع شرائح 4 نانومتر، حيث تجاوزت نسبة الإنتاج السليم حاجز 80%، وهو ما يشير إلى دخول هذه التقنية مرحلة النضج الصناعي.

ووفقًا للتقرير، يعزز هذا الإنجاز قدرة سامسونج على منافسة شركة TSMC بشكل مباشر، خاصة في ظل الطلب المتزايد على الشرائح من شركات التقنية الكبرى، لا سيما في مجالات الذكاء الاصطناعي.

ومن ناحية الإنتاج، أصبحت منشأة Pyeongtaek التابعة لشركة Samsung Electronics، والتي تنتج أيضًا شرائح 5 نانومتر و7 نانومتر، جاهزة لتوريد شرائح 4 نانومتر لاستخدامات متعددة، تشمل مسرّعات الذكاء الاصطناعي وقطاعات السيارات والأجهزة المحمولة.

كما تُستخدم هذه التقنية كذلك كأساس لتصنيع شرائح الذاكرة HBM4 من الجيل السادس، ما يعكس أهميتها في خطط الشركة سامسونج.

ومع خبرة تمتد لست سنوات في إنتاج شرائح 4 نانومتر، يُتوقع أن تسهم هذه الخطوة في تخفيف تأثير ارتفاع أسعار الذاكرة، ودعم عودة سامسونج لتحقيق أرباح خلال النصف الثاني من العام الجاري.

