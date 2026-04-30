تحديث توقع سعر اليورو مقابل الدولار اليوم 30-04-2026

تعرض سعر المؤشر يوم أمس لضغوط سلبية قوية نتيجة لتسلل مؤشر ستوكاستيك دون مستوى 50 ليدفع به ذلك لكسر مستوى 23970.00 معلنا بذلك استسلامه لسيطرة الميل التصحيحي الهابط لنلاحظ استقراره حاليا قرب 23600.00.

الثبات المتكرر دون محور المتوسط المتحرك 55 والذي يعزز تشكيل مستوى 23970.00 لحاجز قوي, وبتوفر العزم السلبي خلال تداولات هذا اليوم سيزيد من فرص استهداف السعر لمحطات سلبية جديدة قد تبدأ من 23420.00 وصولا نحو 23160.00 بتداولات الفترة القريبة.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 23420.00 و 23900.00

توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض بثبات الحاجز