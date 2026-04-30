تكنولوجيا: موتورولا تكشف عن هاتف Moto G47 بكاميرا 108 ميجابكسل وشاشة 120 هرتز

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت موتورولا عن هاتف Moto G47 إلى جانب مجموعة من أجهزتها الجديدة، من بينها Moto G37 وMoto G37 Power وMoto G87، بالإضافة إلى ثلاثة هواتف من سلسلة Razr 70.

ويعتمد الهاتف على معالج Dimensity 6300، مع ذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجابايت من نوع LPDDR4X، إلى جانب سعة تخزين تصل إلى 256 جيجابايت من نوع UFS 2.2، مع إمكانية التوسعة حتى 1 تيرابايت عبر بطاقة microSD. وعلى مستوى النظام، يعمل الهاتف بنظام Android 16 مع واجهة Hello UX، دون تأكيد رسمي بشأن مدة التحديثات.

ومن ناحية الشاشة، يأتي Moto G47 بلوحة LCD قياس 6.67 بوصة بدقة FullHD+، مع معدل تحديث 120 هرتز وحماية Gorilla Glass 7i، بالإضافة إلى فتحة مدمجة تضم كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل.

أما في الخلف، فيضم الهاتف وحدة كاميرات بتصميم مميز تحتوي على مستشعر رئيسي بدقة 108 ميجابكسل يدعم تقريبًا بصريًا حتى 3x، إلى جانب كاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل، ومستشعر إضاءة مزدوج الوظيفة يجمع بين قياس الإضاءة وكشف الوميض.

ويستمد الهاتف طاقته من بطارية بسعة 5,200 مللي أمبير تدعم شحنًا سلكيًا بقدرة 20 واط، بالإضافة إلى شحن عكسي سلكي بقدرة 6 واط.

كما يتضمن الهاتف مجموعة من المزايا الأخرى، مثل مستشعر بصمة جانبي، ومكبرات صوت ستيريو مع Dolby Atmos، ودعم Hi-Res Audio عبر السماعات السلكية، ومنفذ 3.5 ملم، ودعم NFC.

ويحمل الهاتف تصنيف IP64 لمقاومة الرذاذ والغبار، مع دعم اللمس أثناء البلل، وشهادة MIL-STD-810H، بالإضافة إلى دعم eSIM.

ويتوفر الهاتف بثلاثة ألوان هي أسود وأزرق وأحمر، على أن يصل إلى عدة أسواق عالمية خلال الأسابيع المقبلة، دون إعلان رسمي عن السعر حتى الآن.

