انت الان تتابع خبر القدسي من واشنطن لـ السومرية: حكومة الزيدي تحظى بإعجاب ترامب وتأييده والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت القدسي، في حديث خاص لـ الخليج 365، من واشنطن، إن “هناك تحولاً واضحاً في طبيعة العلاقة بين الحكومة الأمريكية وإدارة الرئيس دونالد ترامب مع الحكومة العراقية، يقابله تفاؤل كبير بما أحرزته حكومة رئيس الوزراء علي الزيدي من خطوات سريعة في ملاحقة الفاسدين ومكافحة الفساد”.



وأضافت أن “إدارة ترامب تنظر بإيجابية إلى التزام الحكومة العراقية بفصل النفوذ الإيراني عن علاقاتها الخارجية، إلى جانب التزامها بجذب الاستثمارات الأمريكية إلى العراق، والعمل على حصر السلاح بيد الدولة وسحب السلاح من الفصائل المرتبطة بإيران، بما يسهم في تقليص نفوذ طهران داخل العراق، وهو ما يحظى بإعجاب وتشجيع واضحين من الإدارة الأمريكية”.

وأوضحت أن “المبعوث الأمريكي توم باراك يقود جهوداً لتنسيق تعاون إقليمي يهدف إلى دعم العراق، بالتزامن مع الزيارة الأولى التي يجريها رئيس الوزراء العراقي الجديد إلى الولايات المتحدة، والتي تحظى باهتمام واسع في الأوساط السياسية الأمريكية”.

وأشارت القدسي إلى أن “هناك تركيزاً كبيراً على الخطوات التي اتخذتها حكومة الزيدي لاستعادة النشاط الحكومي، وملاحقة الفاسدين، وتعزيز العلاقات مع الولايات المتحدة، وهي إجراءات لاقت ترحيباً داخل الإدارة الأمريكية والكونغرس، ما يزيد من أهمية نتائج اللقاء المرتقب بين الزيدي والرئيس ترامب في البيت الأبيض”.

وأضافت أن “جدول الزيارة يتضمن لقاءات مع مراكز أبحاث أمريكية والغرفة التجارية الأمريكية، بهدف إطلاق مبادرات وشراكات اقتصادية واستثمارات حقيقية تسهم في جذب رؤوس الأموال إلى العراق وتعزز صورة الاستقرار فيه، وهو ما يصب في مصلحة الحكومة العراقية الجديدة”.

وأكدت أن “هناك حرصاً من المؤسسات الرسمية الأمريكية ومراكز الدراسات والشركات الأمريكية على الاستثمار في العراق والدخول في شراكات إيجابية”، لافتة إلى أن “زيارة الزيدي إلى مقر وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) وما ستسفر عنه من تفاهمات وشراكات أمنية تمثل أحد أبرز محاور الزيارة وتشغل حيزاً مهماً من أجندتها”.