ترأس اللواء شرطة البكرى عبدالرحيم أبوحراز مدير الإدارة العامة لتأمين الجامعات الإجتماع الدورى لهيئة قيادة الإدارة بحضور مدراء الدوائر والادارات والأفرع ووقف الإجتماع على مدى إستعداد أفرع تأمين الجامعات وإسكان الطلاب لترتيبات إستئناف الدراسة بفتح الجامعات أغسطس المقبل

وأكد اللواء أبوحراز أهمية إستكمال كافة الترتيبات الأمنية وتذليل الصعاب بمواجهة التحديات بما يضمن توفير بيئة جامعية آمنة ومستقرة

ووجه الإجتماع بضرورة رفع درجة التأهب القصوى لمواكبة إنطلاقة العام الدراسي بتهيئة بيئة دراسية أمنة ومستقرة كما ناقش الترتيبات الفنية والإدارية التى من شأنها تعزيز كفاءة إنتشار القوات والإرتقاء بأدائها بفاعلية وقدرة ونشاط

وأمن الإجتماع على ضرورة التنوير المستمر للقوات والإهتمام بالهندام والإلتزام بالإنضباط السلوكى والخطابى عند التعامل مع فئات واطياف المجتمع الجامعى من الطلاب والأساتذة والعمال والموظفين بما يعكس الوجه الحضارى للشرطة ويعزز الثقة فيها

وحسب متابعات (المكتب الصحفى للشرطة) فقد شدد الإجتماع على أهمية إحكام التنسيق مع القوات المختصة بالدفاع المدني والأقسام الجنائية والجهات ذات الصلة لتتكامل الجهود فى تأمين الجامعات وإسكان الطلاب وتعزيز سرعة الإستجابة لأى طارئ بما يكفل إستمرار العملية التعليمية.

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

كانت هذه تفاصيل خبر الإدارة العامة لتأمين الجامعات تعلن إكتمال الإستعدادات لتأمين إستئناف الدراسة في أغسطس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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