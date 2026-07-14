“تضاهي تأثير الدواء”.. عادات يومية قد تقلل خطر الإصابة بألزهايمر

كشفت عالمة الأعصاب ليزا جينوفا عن مجموعة من العوامل التي قد تساعد في تقليل خطر الإصابة بمرض ألزهايمر.

وأوضحت جينوفا، الحاصلة على درجة الدكتوراه في علم الأعصاب من جامعة هارفارد ومؤلفة كتب حققت مبيعات واسعة، أن خطر الإصابة بألزهايمر لا يرتبط بعامل واحد فقط، بل هو نتيجة تداخل بين الجينات التي يرثها الإنسان من والديه والعادات اليومية التي يتبعها.

وقالت جينوفا إن “ألزهايمر ليس مصيرا محتوما لأدمغة معظم الناس”، مشيرة إلى أن نحو 98% من الأشخاص يمكنهم التأثير في مستوى الخطر من خلال خياراتهم الصحية.

وأضافت أن العوامل المرتبطة بنمط الحياة، مثل النوم الجيد واتباع نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة وتقليل التوتر وتعلم أشياء جديدة، قد تكون ذات تأثير كبير في صحة الدماغ.

وأوضحت عالمة الأعصاب أن كثيرين يسألونها عن وجود مكمل غذائي أو دواء يمكن تناوله لتجنب الإصابة بألزهايمر، لكنها ترى أن الالتزام بهذه العادات قد يكون أكثر فاعلية من انتظار علاج وقائي قد يتم تطويره مستقبلا.

ما الذي يزيد خطر الإصابة بألزهايمر؟توضح هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية (NHS) أن السبب الدقيق للإصابة بمرض ألزهايمر لا يزال غير مفهوم بشكل كامل، إلا أن هناك عوامل يعتقد أنها تزيد من احتمالية الإصابة، من أبرزها:

التقدم في العمر.

وجود تاريخ عائلي للإصابة بالمرض.

الاكتئاب غير المعالج.

بعض عوامل نمط الحياة والحالات المرتبطة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وتشمل هذه العوامل التدخين والسمنة ومرض السكري وارتفاع ضغط الدم وارتفاع مستويات الكوليسترول.

ويعد ألزهايمر مرضا متفاقما تتطور أعراضه تدريجيا على مدى سنوات، وقد يؤثر في عدد من وظائف الدماغ، وفقا لهيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية.

خطوات قد تساعد في تقليل خطر الإصابة

تشير هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية إلى أن الحفاظ على صحة الدماغ يمكن أن يرتبط باتباع مجموعة من العادات الصحية، من بينها:

الإقلاع عن التدخين.

اتباع نظام غذائي متوازن.

ممارسة النشاط البدني والحفاظ على التحفيز العقلي.

فقدان الوزن عند الحاجة.

تقليل استهلاك الكحول.

إجراء الفحوصات الطبية المنتظمة مع التقدم في العمر.

كما تشير الأبحاث إلى أن عوامل مثل ضعف السمع والشعور بالوحدة وقلة الحركة، قد ترتبط بزيادة خطر الإصابة بالمرض، لكنها لا تعني بالضرورة أنها تسبب ألزهايمر بشكل مباشر.

المصدر: ميرور + روسيا اليوم