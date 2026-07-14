والي الخرطوم .. أزمة الكهرباء لا تعود إلى تقصير من شركات الكهرباء وإنما لتدمير القطاع بسبب الحرب

والي الخرطوم أحمد عثمان حمزة يؤكد أهمية الاستفادة من الطاقات المتجددة والبديلة في معالجة أزمة الكهرباء، مشيرًا إلى أن نقص الإمداد الكهربائي “لا يعود إلى تقصير من شركات الكهرباء، وإنما إلى التدمير الواسع الذي تعرضت له منشآت القطاع، بما في ذلك محطات التوليد، والخزانات، والمحطات الحرارية، ومحطات النقل، وشبكات التوزيع”

الجزيرة_السودان

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