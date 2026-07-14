كامل إدريس يلتقي موسى هلال

التقي السيد رئيس الوزراء د. كامل إدريس اليوم بالخرطوم وفد مجلس الصحوة الثوري برئاسة الشيخ موسى هلال والذي أوضح في تصريح صحفي أن اللقاء تناول مجمل الأوضاع بالبلاد، وناقش محور التعليم بولاية شمال دارفور.

وأبان رئيس مجلس الصحوة الثوري أن اللقاء تطرق إلى برنامج الحوار السوداني السوداني الذي يُلبي تطلعات الشعب السوداني للسلام والاستقرار والتنمية، منوهاً إلى أن اللقاء أمن على أهمية الحفاظ على وحدة البلاد وصون سيادتها.

سونا

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

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