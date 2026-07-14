مدير السجل المدنى يوجه بتسهيل إجراءات استخراج الأوراق الثبوتية ويدعو لفك الإزدحام بالمراكز

ترأس اللواء شرطة (حقوقى) تاج الدين حبيب الله عبد المالك مدير الإدارة العامة للسجل المدنى الإجتماع الطارئ بحضور مدراء الدوائر والإدارات و مدراء مراكز السجل المدنى بولاية الخرطوم

ويأتى الإجتماع ملبيا لتوجيهات رئاسة الشرطة للإهتمام بتطوير وتحديث تقديم الخدمات للمواطنين والعمل على تقييمها ومعالجة السلبيات حال وجودها وأمن على حسن التعامل مع الجمهور وتقديم الخدمات لهم بكل بشاشة وتجرد وبالأخص طلاب المدارس وكبار السن وذوى الإحتياجات الخاصة كما وجه الإجتماع بتكثيف الجهود لفك الإختناقات وتخفيف الإزدحام داخل المراكز والإهتمام بتهيئة بيئة العمل بتوفير كافة المعينات خصوصا أنظمة الطاقة الشمسية لمعالجة ظواهر إنقطاع التيار الكهربائي ببعض المراكز

من جانبه أوضح مدير الإدارة العامة للسجل المدني أن الشرطة في خدمة المواطن وأهم الخدمات التى تقدم تتم السجل المدنى بإعتباره البوابة الخدمية الأولى للشرطة وعبره يتم الحفاظ على الهوية الوطنية وصون حقوق الأفراد ووجه سيادته بالإخلاص في العمل وتسهيل الإجراءات وبذل أقصى الجهود لتمكين المواطن من الحصول على مستنداته بسهولة ويسر

فيما إستعرض اللواء شرطة (حقوقى) طارق عبدالله محمد على مدير دائرة الشؤون العامة الموجهات العامة لعمل المراكز لضمان إنسياب الخدمة

وشدد في ذات السياق على محاسبة المقصرين في الأداء بما يحفظ هيبة الشرطة ويعزز ثقة المواطن فيها

وبدوره تناول اللواء شرطة مصطفى حسن رابح مدير السجل المدني بولاية الخرطوم موجهات تطوير العمل مشددا على أهمية النزول الميدانى لمدراء المراكز والعمل تلمس المشاكل ومعيقات العمل ومن ثم معالجتها

وتفيد متابعات (المكتب الصحفى للشرطة) أن الإجتماع خرج بجملة من القرارات والتوصيات التى تهدف إلى تسهيل الإجراءات وتجويد الأداء بما يحقق شعار الشرطة فى خدمة الشعب.