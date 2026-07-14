مدينة المعرفة السعودية توقع اتفاقية لتنفيذ أعمال الحفر لمشاريعها التطويرية بقيمة 78.3 مليون ريال

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم •الدولار الأمريكي يتخلي عن أعلى مستوى في أسبوعين

•أسعار النفط العالمية تقفز إلى أعلى مستوى في شهر

•ترامب يقترح فرض رسوم عبور في مضيق هرمز بنحو 20%

•ترامب يعيد فرض الحصار البحري على الموانئ الإيرانية

•تجدد الضغوط التضخمية على البنك المركزي الأوروبي



ارتفع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء مقابل سلة من العملات العالمية ، ضمن محاولات التعافي من أدنى مستوى في أسبوعين مقابل الدولار الأمريكي ،في طريقه صوب تحقيق أول مكسب خلال الثلاثة أيام الأخيرة ،مستفيدًا من توقف صعود مستويات العملة الأمريكية قبيل صدور بيانات التضخم الرئيسية في الولايات المتحدة لشهر يونيو.



وسط الصعود الواسع في أسعار النفط العالمية ،تتجدد الضغوط التضخمية على صانعي السياسة النقدية في البنك المركزي الأوروبي ،الأمر الذي يعزز بقوة احتمالات رفع أسعار الفائدة الأوروبية في سبتمبر المقبل.



نظرة سعرية

•سعر صرف اليورو اليوم: ارتفع اليورو مقابل الدولار بحوالي 0.15% إلى (1.1397 $) ، من سعر افتتاح اليوم عند (1.1382$) ،وسجل أدنى مستوى عند (1.1378$).



•أنهي اليورو تعاملات الاثنين منخفضاً بنسبة 0.3% مقابل الدولار ،في ثاني خسارة يومية على التوالي ،وسجل أدنى مستوى في أسبوعين عند 1.1377 دولارًا ، بسبب تجدد التوترات العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران.



الدولار الأمريكي

تراجع مؤشر الدولار يوم الثلاثاء بأكثر من 0.1% ،ليتخلي عن أعلى مستوى في أسبوعين عن 101.33 نقطة ،عاكسًا توقف صعود مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات العالمية.



بخلاف عمليات البيع لجني الأرباح ،تتراجع مستويات الدولار مع عزوف المستثمرون عن بناء مراكز شرائية جديدة قبيل صدور بيانات التضخم الرئيسية في الولايات المتحدة لشهر يونيو ،والتي ستوفر أدلة حاسمة حول احتمالات قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة الأمريكية هذا العام.



قال محافظ الاحتياطي الفيدرالي، كريستوفر والر، يوم الاثنين، إن البنك المركزي الأمريكي قد يحتاج إلى رفع أسعار الفائدة "على المدى القريب" إذا أظهرت البيانات القادمة استمرار التضخم أعلى بكثير من الهدف المحدد بنسبة 2%.



أسعار النفط العالمية

ارتفعت أسعار النفط يوم الثلاثاء بأكثر من 2% ،لتوسع مكاسبها للجلسة الثانية على التوالي ،مسجلة أعلى مستوى في شهر، مع استمرار تصاعد الضربات العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران في محيط مضيق هرمز.



ومما لا شك فيه أن ارتفاع أسعار النفط العالمية يجدد مخاوف تسارع التضخم، مما قد يدفع البنوك المركزية العالمية إلى رفع أسعار الفائدة في الأجل القريب، في تحول حاد عن توقعات ما قبل الحرب بخفض أو تثبيت أسعار الفائدة لفترة طويلة.



مستجدات الحرب الإيرانية

•نفذت القوات الأمريكية جولة قصف مكثفة استمرت 5 ساعات متواصلة، مستهدفة أهدافاً عسكرية تابعة للحرس الثوري في بعض المدن الإيرانية.

•الرئيس الأمريكي،دونالد ترامب، يقترح فرض رسوم بنسبة 20% على البضائع التي تعبر مضيق هرمز؛ ويعيد فرض الحصار على إيران.

•أعلنت "سنتكوم" رسمياً أنها ستستأنف فرض الحصار البحري على السفن المتجهة من وإلى الموانئ الإيرانية عند الساعة 4:00 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي لأمريكا اليوم الثلاثاء.

•أعلن الحرس الثوري الإيراني عن إطلاق المزيد من الصواريخ والمسيرات على القواعد الأمريكية في بعض الدول الخليجية ،مع استهداف بعض ناقلات النفط التي حاولت عبور مضيق هرمز.



الفائدة الأوروبية

•وسط صعود أسعار النفط العالمية ،ارتفع تسعير سوق المال لاحتمالات قيام البنك المركزي الأوروبي برفع أسعار الفائدة الأوروبية بنحو 25 نقطة أساس فى يوليو الجاري إلى فوق 35%.

•وارتفع تسعير احتمالات قيام البنك المركزي الأوروبي برفع أسعار الفائدة الأوروبية بنحو 25 نقطة أساس فى سبتمبر القادم إلى فوق 95%.

•ومن أجل إعادة تسعير تلك الاحتمالات يترقب المستثمرين صدور المزيد من البيانات الاقتصادية فى منطقة اليورو عن مستويات التضخم والبطالة والأجور.



نظرة فنية

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