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شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب يواصل التراجع بمحاذاة خط الميل الهابط - توقعات اليوم – 14-07-2026 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today
2026-07-14 01:29 UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
يستقر سعر اليورو مقابل الدولار الأمريكي (EURUSD) على سلسلة من الانخفاضات المتتالية خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، بعدما خرج من نطاق قناة سعرية تصحيحية صاعدة كانت تحدد تحركاته على المدى القصير، في إشارة فنية تؤكد عودة الضغوط البيعية وسيطرة الاتجاه الهابط.
ويستمر الزوج في التداول دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، الذي يمثل مقاومة ديناميكية تعزز من النظرة السلبية، بالتزامن مع توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية بعد نجاحها في تصريف حالة التشبع البيعي، ما يفسح المجال أمام استمرار الضغوط البيعية وترجيح تسجيل المزيد من الخسائر خلال التداولات المقبلة، ما لم ينجح الزوج في استعادة مستويات المقاومة القريبة.