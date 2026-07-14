سعر الذهب يواصل التراجع بمحاذاة خط الميل الهابط - توقعات اليوم – 14-07-2026

يستقر سعر اليورو مقابل الدولار الأمريكي (EURUSD) على سلسلة من الانخفاضات المتتالية خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، بعدما خرج من نطاق قناة سعرية تصحيحية صاعدة كانت تحدد تحركاته على المدى القصير، في إشارة فنية تؤكد عودة الضغوط البيعية وسيطرة الاتجاه الهابط.

ويستمر الزوج في التداول دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، الذي يمثل مقاومة ديناميكية تعزز من النظرة السلبية، بالتزامن مع توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية بعد نجاحها في تصريف حالة التشبع البيعي، ما يفسح المجال أمام استمرار الضغوط البيعية وترجيح تسجيل المزيد من الخسائر خلال التداولات المقبلة، ما لم ينجح الزوج في استعادة مستويات المقاومة القريبة.