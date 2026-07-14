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سعر الذهب يواصل التراجع بمحاذاة خط الميل الهابط - توقعات اليوم – 14-07-2026

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  • سعر الذهب يواصل التراجع بمحاذاة خط الميل الهابط - توقعات اليوم – 14-07-2026 1/2
  • سعر الذهب يواصل التراجع بمحاذاة خط الميل الهابط - توقعات اليوم – 14-07-2026 2/2

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-07-14 01:29 UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

يستقر سعر اليورو مقابل الدولار الأمريكي (EURUSD) على سلسلة من الانخفاضات المتتالية خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، بعدما خرج من نطاق قناة سعرية تصحيحية صاعدة كانت تحدد تحركاته على المدى القصير، في إشارة فنية تؤكد عودة الضغوط البيعية وسيطرة الاتجاه الهابط.

 

ويستمر الزوج في التداول دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، الذي يمثل مقاومة ديناميكية تعزز من النظرة السلبية، بالتزامن مع توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية بعد نجاحها في تصريف حالة التشبع البيعي، ما يفسح المجال أمام استمرار الضغوط البيعية وترجيح تسجيل المزيد من الخسائر خلال التداولات المقبلة، ما لم ينجح الزوج في استعادة مستويات المقاومة القريبة.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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