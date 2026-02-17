الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 17 فبراير 2026 03:03 صباحاً - طبيعة عمل المباحث العامة للرجال والنساء

يتساءل كثير من الرجال وخاصة النساء عن طبيعة عمل المباحث العامة وذلك لكونها إحدى أهم المؤسسات الأمنية في السعودية والمسؤولة عن الأمن الداخلي لذا إليكم كافة التفاصيل الخاصة بالمباحث العامة.

المباحث العامة في المملكة

تعد المباحث العامة إحدى الهيئات الأمنية في السعودية حيث كانت سابقا ضمن وزارة الداخلية والآن أصبحت ضمن أمن الدولة وتهدف المباحث العامة إلى تحقيق الأمن الوطني ومكافحة التجسس وذلك بالمشاركة مع جميع القطاعات الأمنية في السعودية.

دورة المعهد لوظائف المباحث العامة

طبيعة عمل المباحث العامة للرجال والنساء

قبل التعيين في إحدى وظائف المباحث العامة يجب أن يخضع المتقدمين إلى دورة تدريبية في معهد المباحث العامة خاصة بتخصصات ومهام المباحث وهذه التخصصات هي:

تحليل الجريمة.

علم الجريمة.

علوم الشرطة.

علوم الطب الشرعي.

العدالة الجنائية.

علم الاجرام.

إدارة العدل.

عمل المباحث العامة في السعودية

وضعت المباحث العامة أنظمة توضح طبيعة عملها والمهام الخاصة بها للرجال والنساء وتتمثل فيما يلي:

الاحتفاظ بكافة وثائق التحقيقات.

الدفاع عن الضحايا.

مراقبة المشتبه بهم لتحقيق العدل.

جمع الأدلة من خلال الشهود ومسرح الجريمة والضحايا والمشتبه فيهم .

إبلاغ المحلفين.

تصوير مسرح الجريمة بتفاصيلها.

تحليل المعلومات وتدوينها وكتابة التقارير.

حضور عمليات التشريح.

الإدلاء بالشهادة في المحكمة.

لتسهيل القبض على المجرمين يتم استدعاء الشهود والمشتبه بهم.

إعداد الرسوم البيانية في مسرح الجريمة.

السفر لأي مكان له علاقة بالجريمة.

تبادل المعلومات مع كل من المحامين ومن يعملون في وكالات تنفيذ القانون.

الإبلاغ عن أي عمليات فساد مالي أو إداري أو أي عمل آخر يلحق ضررا اقتصاديا.

استقبال البلاغات التي تضر المجتمع وأمن الدولة وأي مسائل أخرى أمنية خطيرة.

يتم العمل بالمشاركة مع المختصين في مسرح الجريمة المختصين بالطب الشرعي.

تخصصات المباحث العامة يوجد 3 تخصصات للمباحث العامة كل منها يضم عدة وظائف يجب على المتقدمين للوظيفة دراستها لكي يلتحق بالمباحث العامة ومن هذه التخصصات: