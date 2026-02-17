الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 17 فبراير 2026 03:03 صباحاً - أطلقت وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية منصة ابشر أعمال عام 2017م بهدف مساعدة رجال الأعمال بالمملكة من أصحاب الشركات والمؤسسات والمنشآت المختلفة سواء من المواطنين السعوديين أو المقيمين بغرض العمل وغيرها من الفئات وذلك من خلال تسهيل الخدمات المختلفة الخاصة بالعمالة الوافدة التابعة للشركات، ويبحث العديد من أصحاب العمل عن كيفية أبشر الأعمال بلاغ هروب 1447 ضد عامل مؤسسة ومن خلال جريدة لحظات نيوز سنتعرف على كيفية الإبلاغ عن هروب عامل.

أبشر الأعمال بلاغ هروب 1447 ضد عامل مؤسسة

يتمكن صاحب العمل أو مدير الشركة بالمملكة العربية السعودية من الإبلاغ عن هروب عامل بكل سهولة من خلال الموقع الخاص بوزارة الداخلية السعودية وهي منصة أبشر أعمال الإلكترونية، وذلك من خلال إتباع الخطوات الآتية:

الدخول على منصة أبشر أعمال “من هنا“. تسجيل الدخول من خلال كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة به. كتابة رقم الهوية الوطنية. إدخال رقم الإقامة في حالة كان مقيم. الضغط على الدخول. الضغط على تبويب الخدمات الإلكترونية. اختيار العمالة من القائمة. الضغط على خدمة التبليغ عن العمالة. إدخال رقم الإقامة الخاص بالعامل الهارب المراد الإبلاغ عنه.

تحديد آخر تاريخ تم رؤية العامل به.

كتابة كافة المعلومات المتعلقة بالعامل الهارب.

الضغط على إرسال البلاغ.

شروط تقديم بلاغ هروب عامل مؤسسة

حددت وزارة الداخلية القائمة على منصة أبشر أعمال بعض الشروط التي يجب توافرها قبل الإقدام على تقديم بلاغ ضد عامل مؤسسة هارب، وقد جاءت الشروط على النحو التالي:

يجب أن يمتلك العامل الهارب إقامة سارية المفعول.

أن يكون العامل الهارب مقيم داخل المملكة العربية السعودية.

يجب أن يكون عقد العامل مازال قائم لدى المؤسسة الهارب منها.

يجب أن يمتلك العامل رقم تأميني في المملكة العربية السعودية.

خطوات إلغاء بلاغ هروب عامل مؤسسة

يستطيع صاحب المؤسسة أن يقوم بإلغاء البلاغ المقدم في حق عامل قد قام بالهرب من جهة عمله في حالة عودته أو وضوح سبب غيابه، وذلك حتى لا يتعرض العامل للمسائلة القانونية دون داعي، وجاءت خطوات إلغاء بلاغ هروب عامل على النحو التالي:

الدخول على الموقع الإلكتروني أبشر أعمال “من هنا“. تسجيل الدخول بكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة به. الضغط على دليل الخدمات. الضغط على القائمة المنسدلة واختيار العمالة. النقر على الإبلاغ عن تغيب عامل مؤسسة. تحديد البلاغ المراد حذفه. ظهور نافذة تأكيد الإلغاء. الضغط على تأكيد.

هناك العديد من الخدمات الأخرى التي تقدمها منصة أبشر أعمال مثل إصدار إقامة أو إصدار أو إلغاء تأشيرة خروج وعودة أو خروج نهائي من المملكة العربية السعودية وأيضًا إمكانية الحصول على خدمة تجديد جواز السفر أو تحديث بياناته بسهولة عبر المنصة.