شكرا لقرائتكم خبر رئيس الغذاء والدواء: سلامة المنتجات المتداولة في الأسواق تمثل أولوية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الأستاذ الدكتور هشام بن سعد الجضعي، حرص الهيئة على صحة المستهلكين وسلامة ما يتداول في الأسواق، والحد من وجود المنتجات المخالفة، وأهمية تعزيز سلامة الأغذية خلال شهر رمضان، عادا سلامة المنتجات المتداولة في الأسواق تمثل أولوية.

جاء ذلك خلال لقاء عدد من مسؤولي وممثلي شركات الأغذية والأدوية والأجهزة الطبية، في غرفة جدة، بحضور النائب الأول لرئيس الغرفة رائد إبراهيم المديهيم، ضمن سلسلة اللقاءات الدورية التي تنظمها الهيئة في مختلف مناطق المملكة، حرصا منها على تعزيز البيئة الاستثمارية في القطاعات الخاضعة لإشرافها.

وجرى خلال اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات المرتبطة بالتحديات التي تواجه الشركات الخاضعة لإشراف الهيئة، إلى جانب استعراض فرص التطوير والتمكين لدعم الابتكار، وتسهيل الإجراءات، وتعزيز الامتثال للأنظمة واللوائح.

وأكد أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ودورها المحوري في تطوير منظومة غذائية ودوائية وأجهزة طبية أكثر كفاءة وجودة واستدامة، مشيرا إلى أن تمكين القطاع الخاص، وتعزيز الامتثال، وتسهيل الإجراءات، ودعم الابتكار، تمثل أهدافا إستراتيجية للهيئة وعاملا أساسيا في رفع مستوى الخدمات والمنتجات، بما يحقق أثرا إيجابيا على صحة وسلامة المجتمع، ويعزز تنافسية المملكة إقليميا وعالميا، مبينا أن اللقاء يشكل منصة حوار بناء تعزز التكامل، وتمكن من تحويل التحديات إلى فرص تطوير ونمو، دعما لمستهدفات رؤية المملكة 2030.

وقدم مسؤولو وممثلو الشركات العاملة ضمن القطاعات التي تشرف عليها الهيئة عددا من الأسئلة والاستفسارات والمقترحات المتعلقة ببعض الأعمال التي تقوم بها «الغذاء والدواء»، بما يسهم في رفع نسب الالتزام لدى منشآتهم.