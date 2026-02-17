الاقتصاد

سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار بين إشارات متضاربة – توقعات اليوم – 17-02-2026

2026-02-17 03:03AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

تقدم قليلاً سعر البتكوين (BTCUSD) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، مدعوماً بتوارد إشارات إيجابية من مؤشرات القوة النسبية عقب وصولها إلى مناطق تشبع بيعي حاد، في محاولة من السعر لامتصاص هذا التشبع واستعادة بعض التوازن.

 

ورغم هذا التحسن المحدود لا تزال الصورة الفنية تميل للسلبية، في ظل استمرار تداول السعر دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50، ما يعزز من هيمنة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير ويحدّ من فرص تحول هذا الارتداد إلى مسار إيجابي في الفترة المقبلة.

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

