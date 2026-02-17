حملات تفتيشية على صالونات الحلاقة والتجميل في أبوظبي

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

نفّذت بلدية مدينة أبوظبي، حملات توعوية تفتيشية بشأن الالتزام بالاشتراطات الصحية في مراكز التجميل النسائية وصالونات الحلاقة الرجالية داخل وخارج جزيرة أبوظبي، تعزيزاً للوعي لدى أصحاب هذه المنشآت والعاملين فيها بأهمية تطبيق الاشتراطات الصحية الخاصة بالنظافة العامة.

وقامت فرق البلدية، أثناء الحملات، بزيارات تفتيشية مكثفة يومياً على المراكز المستهدفة، للتأكد من تطبيق جميع الاشتراطات الواجب توافرها، وتوعية العاملين فيها بأهمية الالتزام بالنظافة العامة وبالاشتراطات الصحية الواجب توافرها في هذه المنشآت، حفاظاً على صحة وسلامة أفراد المجتمع.

وحرص مفتشو البلدية على التأكد من صلاحية المواد المستخدمة في الخدمات التي يتم تقديمها للجمهور، وتوفير أجهزة التعقيم للأدوات والتأكد من فاعليتها وجودتها في عملية التعقيم، وتوعية العاملين في هذه المنشآت بمخاطر استخدام الأدوات من دون تعقيم، مثل أدوات تقليم الأظافر وقصّ الشعر وغيرها من الأدوات، كما شهدت الحملات تحرير عدد من الإنذارات لبعض المخالفين.

ونبّهت فرق التفتيش على أصحاب هذه المنشآت بضرورة الاهتمام بالنظافة الشخصية للعاملين فيها، من حيث غسل وتنظيف وتعقيم الأيدي قبل وبعد تقديم الخدمات إلى الزبائن، وارتداء القفازات أثناء تقديم الخدمات، وتعقيم كافة أجزاء الأدوات التي تستخدم في (قصّ الشعر، نقش الحناء، التزيين بمستحضرات التجميل.. الخ) بعد كل استخدام بالرش بالمعقّمات المعتمدة، مع ضرورة ترك المعقّم فترة لا تقل عن دقيقتين، وكذلك التأكد من تشغيل الأشعة المعقمة ونوع الإضاءة الداخلية في صندوق الأدوات.

وتعمل بلدية مدينة أبوظبي على تنظم هذه الحملات بشكل متواصل على مدار العام في مختلف المناطق، حفاظاً على صحة وسلامة أفراد المجتمع.