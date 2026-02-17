الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 17 فبراير 2026 04:09 صباحاً - اليكم عروض شركة الخطوط السعودية للطيران حتى نهاية ديسمبر 2026 نتعرف عليها بشكل مفصل من خلال موقع لحظات نيوز، مع التعرف كذلك على شروط وأحكام الرحلات، وشروط عضوية برنامج الفرسان كذلك، حيث تعمل شركة طيران الخطوط السعودية بشكل دائم على توفير الكثير من العروض.

اليكم عروض شركة الخطوط السعودية للطيران حتى نهاية ديسمبر 2026

من الجدير بالذكر أن شركة الخطوط السعودية للطيران تعمل على تقديم العروض بشكل مستمر من أجل تشجيع العملاء على السفر وبالأخص السفر عن طريق الشركة ولذلك فهي توفر لهم خصومات كبيرة غير موجودة في أي شركة طيران أخرى.

ومنذ مدة ليست بكبيرة أعلنت الشركة عن عرض أولي عبارة عن خصم بقيمة 30% على فئة كبيرة من الرحلات التي تطرحها للعملاء مع العلم بأن مدة هذا العرض تكون مستمرة من شهر أكتوبر الجاري وحتى اليوم الأخير من العام والذي هو 31 من شهر ديسمبر 2026 ميلاديًا.

أما بالنسبة إلى العرض الثاني الجديد التي تم الإعلان عنه مؤخرًا فهو يكمن في اكتساب العميل لـ 100% أميال إضافية على الأميال الأساسية الخاص برحل السفر ولكن بالنسبة إلى العرض الثاني فإنها تعمل على وضع بعض الشروط التي تتمثل فيما يلي:

يجب أن تكون وجهة الرحلة التي يكسب عنها العميل أميال إضافية مجانية داخل المملكة العربية السعودية.

لا يتم حساب نسبة هذه الأميال إلا تبعًا للأميال الأساسية في المقام الأول.

يكون هذا مقدم خصيصًا من أجل عملاء شركة الفرسان الكرام.

شروط وأحكام الرحلات

نتعرف من خلال ما يلي على كافة شروط وأحكام الرحلات:

يشمل السعر الرحلات الداخلية فقط.

لا يشمل الرحلات ذات الاتجاه الواحد فقط، بل فهو يشمل الاتجاهين.

وقت استخراج التذاكر يكون من يوم 20 سبتمبر حتى يوم 21 سبتمبر.

يكون العرض شاملًا الضيافة الأساسية والضيافة الاقتصادية.

من الممكن الحجز عن طريق الموقع الإلكتروني أو من خلال تطبيق الشركة.

يعتبر العرض مطبق على الرحلات بشكل مباشر.

عدد مقاعد الرحلة يكون محدد.

شروط عضوية برنامج الفرسان

في إطار التعرف على عروض شركة الخطوط السعودية للطيران حتى نهاية ديسمبر 2026، نتعرف من خلال ما يلي على شروط عضوية برنامج الفرسان بشكل مفصل:

الأطفال من عمر سنتين إلى ما فوق.

يحصل العملاء الأكبر من 12 عامًا على العضوية من خلال الموقع الرسمي للفرسان أو التواصل هاتفيًا.

أما بالنسبة إلى الفئة من سنتين إلى إحدى عشر عامًا فيكونون مسجلين بالفعل ولكن على عضوية العائلة باسم رب الأسرة.

من الغير المسموح أن يكون للعضو أكثر من عضوية.

يجب أن يكون الأسماء المسجلة في العضوية هي نفسها في جوازات السفر.

في حال تم إلغاء العضوية فمن غير الممكن للعميل استعادتها.

تسعى شركة طيران الخطوط السعودية في المملكة العربية السعودية على تطوير جميع خدماتها بشكل مستمر لكي يتناسب مع العملاء من كل مكان وهذا واضع بشكل كبير من خلال الخدمات الحديثة التي تطرحها الشركة.