سعر الإيثيريوم (ETHUSD) يلامس مقاومة متوسطه المتحرك البسيط – توقعات اليوم – 17-02-2026

تراجع سعر الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي (NZDUSD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، وفي ظل محاولات الزوج البحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة قد تساعده على اكتساب الزخم الإيجابي ليعاود الصعود من جديد، وبانخفاض الزوج الأخير يرتكز إلى دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، بالتزامن مع استناده لخط اتجاه رئيسي صاعد على المدى القصير، ما يزيد من أهمية هذا الدعم لتحديد مسار الزوج على المدى القريب.