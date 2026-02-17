الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 17 فبراير 2026 07:09 صباحاً - الرئيسيةاخبارقدم الان فتح تقديم ابشر للتوظيف وظائف الجوزات وظائف المدرية العامة للجوزات للنساء 1447

قدم الان فتح تقديم ابشر للتوظيف وظائف الجوزات وظائف المدرية العامة للجوزات للنساء 1447

قامت الإدارة العامة للقبول المركزي بالإعلان عن مجموعة من الوظائف الفارغة والجديدة والتي تخص الكوادر النسائية برتبة جندي من خلال مديرية الجوازات حرصا من المملكة على راحة أبنائها وتقديم كافة الوسائل الأمنة لهم قامت بعمل خطوة التسجيل بشكل إلكتروني من خلال منصة أبشر للتوظيف وفي وقت سابق اُعلن عن نتائج الدفعات السابقة ومن المقرر اغلاق باب التقديم بعدها باسبوع لكل من تقدم لوظيفة منها الأحوال المدنية بالبلاد.

المستندات والأوراق المطلوبة للتقديم في وظائف المديرية

تتوافر مجموعة من الأوراق والمستندات التي يجب أن تقدمها لكي تتم عملية التقديم للوظيفة وذلك بشكل صحيح ولابد أن تدخل بطريقة صحيحة وتصوير جيد، وتلك الأوراق كالتالي:

صورتان من البطاقة القومية للراغب في حصوله تلى وظيفة.

مجموعة صور للمتقدم تبلغ حوالي6 صور بمقاسات 6*4 ويجب أن تكون تلك الصور بخلفية بيضاء وأمامية.

صورتان من مؤهلكِ كطالبة وأن يكون معكِ الأصل.

خذي معك ملف أخضر اللون لتضعِ الأوراق المطلوبة فيها بشكل مرتب وأنيق.

ما هي طبيعة العمل في الجوزات للقسم النسائي

إن الجوازات المتواجدة للكوادر المسائية في قسم الجوازات كثيرة، وتجد مجموعة من الأسئلة التي تخص طبيعة العمل في تلك الوظائف فتجد أغلب النساء يكتبً عبر محرك البحث جوجل عن طبيعة العمل في القسم وما هي وظائف التي يوفرها قسم الجوازات وفي هذا الصدد نطلعكم على الكثير من الوظائف الشاغرة في هذا المقالة وهي كالتالي:

قيام الموظفة باستقبال طلبات الجوازات الخاصة بالسفر التي تأتي من ربوع المملكة من شرقها لغربها شمالها لجنوبها والعمل على اصدارها.

القيام بعملية تنظيم السفر للمواطنون السعوديون الراغبون في السفر والعمل على الإنتهاء من الإجراءات التي تشمل القدوم والمغادرة.

القيام بمحاربة كل أعمال التزوير وضبط المتهمين وإحضارها ومعهم المستندات الذين قاموا تزويدها.

القيام بعملية التطوير الخاصة بمصلحة الجوازات للحد من عمليات التزوير التي يقوم بها الأشخاص.

تقديم المساعدة لحجاج بيت الله الحرام خلال موسمين الحج والعمرة والعمل على إنهاء كافة إجراءات السفر والمغادرة وكافة إجراءات الدخول والخروج لأراضي المملكة.

العمل على استقبال الوفدين من خارج المملكة و إنهاء إجراءات الدخول والخروج الخاصة بهم.

الحرص على منع دخول الفئات الممنوعة من دخول اراضي المملكة وإحضارها إن قاموا بالمجيء هناك ومراقبة الفئات الممنوعة من المغادرة إن ارادت ذلك.

شروط التقديم في الوظائف الشاغرة لمديرية الجوازات

تتواجد مجموعة من الشروط التي يجب أن تكون في الفتات لتسهل عليها التقديم في تلك الوظائف وتلك الشروط تتمحور في الآتي:

لابد للمتقدمة أن تكون من أصل سعودي ولا تكون أجنبية أو مقيمة بداخل اراضي المملكة ويستثنى من تلك القاعدة الفتاة التي خدم والدها خدمته للملكة بخارج اراضيها.

أن تكون المتقدمة متمتعة بسيرة طبية وسمعة جيدة بين زملائها وألا تكون لديها سجل جنائي سابق ولا محكوم عليها بأي قضية شرعية أو أي قضية متعلقة بجرائم الشرف أو السرقة.

يجب على المتقدمة ألا تكون من الأشخاص السابق تعينهم في أي وظيفة عسكرية قبل ذلك.

يجب أن تتمتع بسجل نظيف وألا يكون قد سبق طردها من أي معهد عسكري قبل ذلك.

على الراغبة في الوظيفة أن يكون لديها بطاقة قومية وتكون تلك البطاقة سارية المفعول وليست منتهية الصلاحية.

ألا تكون الراغبة في الزواج متزوجة من شخص أجنبي، فيجب أن تكون متزوجة من شخص سعودي.

يجب أن تكون الراغبة في الحصول على الوظيفة في الاصل لديها مؤهل ولا يقل بدوره المؤهل عن الثانوية العامة أو ما يعادلها من الشهادات.

للأشخاص الراغبون الالتحاق بتلك الوظيفة لا بد لهم من معادلة شهاداتهم مع من وزارة التعليم السعودية والقيام بالتصديق عليها.

الحصول على شهادة الفحص للطبي من أحد المراكز والمستشفيات الخاصة بالمملكة.

يجب عليهم عبور كل الإختبارات التي تخص عملية القبول من خلال الشروط المتوفرة.

لقد عرضنا لكم من خلال مقالنا شروط التقديم في الوظائف الشاغرة لمديرية الجوازات، و المستندات والأوراق المطلوبة للتقديم في وظائف المديرية واجبنا على بعض من تسألتكم؛ لذا تابع المقال لتعرف كل تلك الأسئلة التي تخطر بذهنك ومعرفة الشروط لتقبلي في الوظيفة.