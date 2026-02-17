سعر النفط الخام يشهد مكاسب محدودة تحت تهديد المؤشرات – توقعات اليوم – 17-02-2026

انخفض سعر الذهب (GOLD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، بعدما فشل في اختراق المقاومة النفسية والرئيسية عند 5,000$، والذي أظهر تماسُكاً واضحاً أمام محاولات الصعود السابقة، وجاء هذا التراجع متزامناً مع توارد إشارات سلبية من مؤشرات القوة النسبية عقب وصولها إلى مناطق تشبع شرائي حاد.

ومع هذا الهبوط كسر السعر دعم المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50، إلى جانب كسره خط ميل فرعي صاعد على المدى القصير، وهي تطورات فنية تعزز من احتمالات تعميق الخسائر خلال الفترة القريبة، في حال استمرار التداول دون هذه المقاومة الصلبة.