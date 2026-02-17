الاقتصاد

سعر النفط الخام يشهد مكاسب محدودة تحت تهديد المؤشرات – توقعات اليوم – 17-02-2026

0 نشر
0 تبليغ

  • سعر النفط الخام يشهد مكاسب محدودة تحت تهديد المؤشرات – توقعات اليوم – 17-02-2026 1/2
  • سعر النفط الخام يشهد مكاسب محدودة تحت تهديد المؤشرات – توقعات اليوم – 17-02-2026 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النفط الخام يشهد مكاسب محدودة تحت تهديد المؤشرات – توقعات اليوم – 17-02-2026 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-02-17 02:46AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

انخفض سعر الذهب (GOLD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، بعدما فشل في اختراق المقاومة النفسية والرئيسية عند 5,000$، والذي أظهر تماسُكاً واضحاً أمام محاولات الصعود السابقة، وجاء هذا التراجع متزامناً مع توارد إشارات سلبية من مؤشرات القوة النسبية عقب وصولها إلى مناطق تشبع شرائي حاد.

 

ومع هذا الهبوط كسر السعر دعم المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50، إلى جانب كسره خط ميل فرعي صاعد على المدى القصير، وهي تطورات فنية تعزز من احتمالات تعميق الخسائر خلال الفترة القريبة، في حال استمرار التداول دون هذه المقاومة الصلبة.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا