ما هي طريقة توثيق رقم الجوال أبشر؟ وما أهم الخدمات التي تقدمها منصة أبشر؟ فتعتبر بوابة أبشر الإلكترونية هي البوابة الرسمية الأولى والأهم في تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية بطريقة إلكترونية، ولكي يتمكن المستخدمين من الاستفادة من هذه الخدمات يجب أن تكون جميع بياناتهم المسجلة في المنصة دقيقة، وسنتعرف اليوم من خلال موقع لحظات نيوز على كيفية توثيق رقم الهاتف المستخدم في أبشر.

توثيق رقم الجوال أبشر

يعد توثيق رقم الهاتف في بوابة أبشر من أهم الخطوات التي يتوجب على المواطن والوافد القيام بها للاستفادة من خدمات المنصة، ويتم التوثيق باتباع هذه الخطوات:

الدخول إلى منصة أبشر الإلكترونية “من هنا“. النقر على تبويب أبشر للأفراد. تسجيل الدخول إلى حساب المستخدم بإدخال بيانات التسجيل. الانتقال إلى دليل الخدمات الإلكترونية. النقر على أيقونة خدماتي. تحديد خيار خدمة توثيق شرائح البيانات والاتصالات. تحديد خيار طلب توثيق شريحة اتصال أو بيانات. إدخال جميع البيانات المطلوبة مثل اسم المستخدم ورقم الهاتف وشركة الاتصالات. النقر على أيقونة إرسال طلب التوثيق. الضغط على زر تأكيد الطلب. سيتلقى المستخدم رمزًا للتحقق في رسالة نصية على هاتفه ويجب إدراجه في مكانه. النقر على زر إرسال. الانتظار حتى يتلقى المستخدم رسالة تفيد بنجاح تقديم الطلب.

خدمات منصة أبشر الإلكترونية

في إطار التعرف إلى كيفية توثيق رقم الجوال أبشر، سنتعرف فيما يلي إلى أهم الخدمات التي تقدمها بوابة أبشر الإلكترونية والتي تعتمد أكثر على رقم الهاتف:

طريقة التحقق من رقم الهاتف في أبشر

بإمكان المواطن أو المقيم التحقق من رقم الهاتف المسجل في بوابة أبشر الإلكترونية بسهولة، وذلك باتباع هذه الخطوات:

الدخول إلى بوابة أبشر الإلكترونية “من هنا“. النقر على تبويب دليل الخدمات. تسجيل الدخول إلى حساب المستخدم. النقر على على تبويب خدماتي. تحديد خيار رمز المصادقة. النقر على خيار الاتصال. إدخال البيانات المطلوبة مثل رقم الهاتف ورقم الهوية الوطنية أو رقم الإقامة. الضغط على زر إرسال رمز التحقق. إدراج رمز التحقق في مكانه. سيتلقى المستخدم رسالة نصية على رقم هاتفه لتأكيد عملية التحقق. إعادة تسجيل الدخول لتأكيد الرقم.

تحديث رقم الهاتف في أبشر

في حال قام المواطن أو المقيم بتغيير رقم هاتفه، يتوجب عليه أن يقوم بتحديثه في حسابه عبر أبشر وذلك يتم باتباع هذه الخطوات:

الدخول إلى بوابة أبشر الإلكترونية “من هنا“. النقر على تبويب أبشر للأفراد. تسجيل الدخول إلى حساب المستخدم. النقر على أيقونة خدماتي. تحديد خيار بياناتي. النقر على خيار تعديل معلومات العميل أو المستخدم. تحديد خيار تغيير رقم الهاتف. إدخال رقم الهاتف في الخانة المخصصة له. إدراج رمز التحقق المرئي الظاهر على الشاشة. النقر على أيقونة حفظ المعلومات لتأكيد رقم الجوال.

لا يجب أن يغفل مستخدم منصة أبشر الإلكترونية سواءً كان مقيمًا أو مواطنًا تحديث وتوثيق رقم هاتفه المستخدم في حسابه بأبشر، لأن رقم الهاتف هو وسيلة التواصل الأهم بين المنصة والمستخدم.

أسئلة شائعة

كم رقم الدعم الفني الموحد في أبشر؟

8007490000.

هل يمكن تغيير رقم هاتف أبشر عبر موقع وزارة الداخلية السعودية؟