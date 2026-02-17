الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 17 فبراير 2026 07:09 صباحاً - الرئيسيةاخبار السعوديةكيفية الحصول على إقامة دائمة داخل المملكة العربية السعودية وما هي الرسوم المطلوبة؟

كيفية الحصول على إقامة دائمة داخل المملكة العربية السعودية وما هي الرسوم المطلوبة؟

أطلقت السعودية نظام يعرف باسم جرين كارد وتعنى الإقامة الدائمة في المملكة العربية السعودية، وهي فرصة كبيرة لاقتصاد السعودية وتوفير معظم فرص العمل بها، حيث أقامت السعودية هذا النظام بمميزات عديدة وحسب تكلفة المدة المطلوبة من المتقدم يتم تحديد الرسوم الخاصة وتقديم المستندات المطلوبة، ويسرت الحكومة السعودية على الراغبين فى التقديم بتوفير الخدمة على المواقع الإلكترونية، وكذلك خدمة الدفع، ويتبع هذا النظام مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بالتنسيق مع الجهات الحكومية لتسهيل إجراء الحصول على إقامة دائمة داخل المملكة.

طريقة الحصول على إقامة دائمة في السعودية

بكل سهولة تتمكن من الحصول على الإقامة الدائمة من خلال تعاون الجهات الحكومية السعودية وذلك عبر الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الرسمى لبوابة الإقامة الدائمة داخل السعودية “من هنا“.

كتابة البيانات المطلوبة في النموذج الأول وهى:

البيانات الشخصية الموضحة داخل جواز السفر.

كتابة جميع بيانات جواز السفر.

إضافة عنوان البريد الالكتروني للمتقدم.

صورة شخصية حديثة للمتقدم.

قم بتأكيد البريد الإلكتروني من خلال الرسالة المرفقة للبريد وذلك للتحقق.

قم بتسجيل الدخول إلى الحساب وقم بتعبئة طلب الإقامة.

كتابة البيانات فى النموذج كما هي مطلوبة بشكل صحيح.

إرفاق مستند يوضح الوضع المالي للمتقدم.

إرسال جميع المستندات والأوراق المطلوبة للتحقق.

تسديد جميع الرسوم المطلوبة عبر الموقع الإلكتروني.

يتم الانتظار لمراجعة الطلب والحصول على الإقامة.

ما هي رسوم طلب الحصول على اقامة داخل السعودية؟

قامت المملكة بتحديد رسوم للحصول على الإقامة الدائمة في السعودية، يتم الانتباه لمدة الإقامة وتسديد الرسوم المطلوبة وهى كالاتي:

رسوم الإقامة محددة المدة 100.000 ريال سعودى.

رسوم الإقامة الدائمة المفتوحة بدون مدة 800.000 ريال سعودى.

بينما رسوم معالجة الطلب حوالي 170 دولار أمريكي.

شروط الحصول على إقامة دائمة في المملكة

عدة شروط يجب توافرها للحصول على الإقامة داخل المملكة السعودية وهي:

يحمل المتقدم للحصول على الإقامة على جواز سفر صالح وساري الصلاحية.

عمر المتقدم للحصول على الإقامة لا يقل عن 21 عام.

السجل الجنائى للمتقدم خالى من الشوائب ونضيف.

خلو المتقدم من الأمراض المعدية وذلك بتقديم كشف تقرير طبى خلال الـ6 أشهر الماضية.

تقديم كشف بنكي لآخر 6 أشهر ماضية.

إذا كان المتقدم متواجد داخل المملكة، لابد من تقديم إثبات قانونية الإقامة لديه.

يتيح برنامج الإقامة الدائمة فرصة ذهبية لرجال الأعمال والمستثمرين بالحصول على إقامة دائمة والتمتع بالمزايا التي تمنحها المملكة، كما تعطي لهم فرصة الحصول على إضافة أفراد العائلة وتقديم تأشيرات زيارة لهم بكل سهولة.