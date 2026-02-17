اصدار بطاقة صعود ناس 1447 حل مشكلة بطاقة صعود ناس وكيفية إصدارها بالتفصيل خطوة بخطوة

الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 17 فبراير 2026 08:15 صباحاً - الرئيسيةاخبار السعوديةاصدار بطاقة صعود ناس 1447 حل مشكلة بطاقة صعود ناس وكيفية إصدارها بالتفصيل خطوة بخطوة

ما هي خطوات اصدار بطاقة صعود ناس 1447؟ وما هو رقم طيران ناس؟ هذا ما نتعرف عليه بشكل مفصل من خلال جريدة لحظات نيوز حيث تعتبر شركة طيران ناس السعودية واحدة من أكبر شركات الطيران في المملكة العربية السعودية بشكل عام نظرًا لتميزها في تقديم الخدمات المتعددة.

نتعرف من خلال ما يلي على الخطوات التفصيلية اللازمة من أجل اصدار بطاقة صعود ناس 1447:

قم بالدخول إلى الموقع الرسمي لشركة طيران ناس بشكل مباشر “من هنا“. قم باختيار “بطاقة الصعود”. سيتم حينها نقلك إلى صفحة بطاقة صعود الطائرة. قم بملء كافة الخانات الفارغة بالبيانات اللازمة والتي هي رقم الحجز الذي تم الحصول عليه، عنوان بريد الإلكتروني، اسم العائلة والاسم الأخير. اضغط على Check-in now. سيتم حينها نقلك إلى صفحة الرحلات والمسافرين لكي تقوم بكتابة اسم المسافرين والرحلة المراد إصدار بطاقة صعود الطائرة لها. قم بالموافقة على كافة الشروط والأحكام بعد قراءتها بشكل جيد. بعد الانتهاء يجب عليك الضغط على زر “متابعة”. ستكون بذلك تمكنت من إصدار بطاقة صعود الطائرة بكل نجاح. كما يمكنك عرضها ثم تحميل نسخة منها عند الضغط على الزر الموجود في الأسفل ” Download All Boarding Passes”.

رقم طيران ناس

في حال رغبت في الاستفسار عن مواعيد رحلات الطيران ومواعيد إقلاع الطائرات وغيرها من الأمور فيمكنك التواصل مع مركز اتصال ناس والذي يعمل بشكل يومي من الساعة الثامنة صباحًا حتى الساعة الثانية عشر بعد منتصف الليل، حيث يمكن الاتصال من خلال ما يلي:

من داخل المملكة على الرقم التالي: 920001234،

من خارج المملكة على الرقم التالي: 966114349000+.

في حال الرغبة في الاستفسار من خلال الواتس آب فقد خصصت الشركة الرقم التالي: 966592001234+.

في حال واجه العميل أي مشكلة بشأن ما يخص الحجز أو كانت هذه المشكلة أثناء السفر، أو في حال الحاجة إلى الدعم الفني في التطبيق الإلكتروني أو الموقع الإلكتروني الخاص بناس، فمن الممكن التواصل مع خدمة العملاء من داخل المملكة على الرقم التالي: 8001244999،

من خارج المملكة على الرقم التالي: 966112611126+.

يمكن التواصل من خلال البريد الإلكتروني التالي: [email protected]

تقدم شركة طيران في المملكة العربية السعودية إلى عملائها مجموعة من الخدمات المتميزة على أعلى مستوى من الجودة والكفاءة، ولذلك فهي واحدة من أهم وأفضل شركات الطيران في المملكة.