الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 17 فبراير 2026 09:03 صباحاً - كيف احصل على تمويل شخصي بدون كفيل؟ وما أشهر البنوك التي توفر قروض بدون ضمانات؟ حيث يوجد مجموعة من البنك السعودية التي تيسر للمواطنين السعوديين إمكانية الحصول على تمويل شخصي بدون كفيل أو ضمانات، ومن خلال جريدة لحظات نيوز نعرض لكم كيفية الحصول على تمويل شخصي بدون كفيل.

يلجأ العديد من المواطنين المقيمين في السعودية إلى البحث عن البنوك التي توفر إمكانية الحصول على تمويل شخصي بدون وجود ضمانات أو إحضار كفيل، وهذا يعمل على مساعدة المقترضين على توفير حياة كريمة وتحسين مستواهم المعيشي، والجدير بالذكر أنه لم يعد من الصعب الحصول على تمويل شخصي بدون الحاجة إلى الكفيل عبر عدة بنوك متواجدة في المملكة، ومن خلال السطور التالية نتعرف على الأشهر بينها.

1- بنك الرياض

يعتبر بنك الرياض من البنوك المهمة في المملكة والذي يعمل على توفير تمويل شخصي للمقيمين بدون الحاجة إلى كفيل، ومن أهم الشروط المطلوبة ما يلي:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية

عمره لا يقل عن 22 عام.

يجب ألا يقل راتب المتقدم عن 8000 ريال سعودي.

2- البنك الأهلي السعودي

يعمل البنك الأهلي السعودي على توفير إمكانية الحصول على تمويل شخصي بدون كفيل بجانب التمتع بمميزات عديدة، ومن أهم شروط الحصول على التمويل الآتي:

تقديم المتقدم تعريف بالراتب يكون موضح فيه مدة الخدمة.

توفير المتقدم كشف حساب بنكي وهذا لآخر 3 أشهر يكون موضح فيه الرواتب.

تقديم شهادة بيان مدد وأجور.

3- بنك الراجحي

يعتبر بنك الراجحي من أهم البنوك التي يلجأ إليها العديد من المواطنين السعوديين وكذلك المقيمين، وهذا لما يوفره البنك من خدمات مالية وتمويلية متميزة، وتتمثل متطلبات الحصول على تمويل في الآتي:

لابد ألا يقل عمر المتقدم للحصول على التمويل الشخصي عن 18 عام.

أن يكون الحد الأدنى لراتب العميل 3000 ريال سعودي.

يكون المتقدم حاصل على الجنسية السعودية.

بالنسبة للعميل المتقاعد يجب ألا يقل راتبه الشهري عن 1900 ريال سعودي.

يشترط ألا يتجاوز عمر المتقدم 75 عامًا.

يوجد عدد كبير من البنوك في المملكة العربية السعودية التي توفر للمواطنين إمكانية الحصول على تمويل شخصي بدون الحاجة إلى كفيل، حيث يعمل ذلك على جذب العملاء وتلبية احتياجاتهم المالية للبدء في مشاريع خاصة أو غيرها.