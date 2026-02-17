التسجيل في حافز للمره الثالثه 1447 فرصة جديدة للباحثين عن عمل

الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 17 فبراير 2026 10:09 صباحاً - يعد التسجيل في حافز للمره الثالثه 1447 من الفرص المهمة التي تقدمها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية، والتي تهدف إلى دعم الباحثين عن عمل الذين لم يتمكنوا من الحصول على عمل خلال فترتين سابقتين، كما ويوفر التسجيل في حافز للمرة الثالثة مجموعة من الخدمات للباحثين عن عمل، منها الدعم المالي، والتدريب والتأهيل، والتوظيف.

يعد برنامج حافز أحد أهم البرامج التي أطلقتها الحكومة السعودية لدعم الباحثين عن عمل، ويهدف البرنامج إلى مساعدتهم في إيجاد فرص عمل مناسبة لهم، وتعزيز مهاراتهم وقدراتهم، ويمكن التسجيل في برنامج حافز للمرة الثالثة 1447 من خلال البوابة الوطنية للعمل طاقات، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

قم بالتوجه إلى الموقع الرسمي لمنصة طاقات، وذلك من خلال الرابط التالي “من هنا“

قم تسجيل الدخول عبر النفاذ الوطني الموحد.

قم بإدخال رمز التحقق.

اختيار برامجنا.

قم بتحديد جميع البرامج.

قم بالنقر على حافز إعانة البحث عن العمل.

الضغط على تقدم الآن.

الموافقة على الشروط والأحكام، ثم الضغط على التالي.

شروط التسجيل في حافز للمره الثالثه 1447

يسمح البرنامج للباحثين عن عمل الذين تتوفر لديهم الشروط المطلوبة بالتسجيل فيه، والاستفادة من الدعم المقدم، ويتيح إمكانية التسجيل للمرة الثالثة ولكن في حالة استيفاء الشروط التالية:

لا بد أن يكون المتقدم لطلب العمل يحمل الجنسية السعودية.

يشترط أن يكون المتقدم يمتلك بعض الأنشطة التجارية.

ألا يقل عمر المتقدم عن 20 عامًا.

ألا يزيد عمر المتقدم عن 35 عامًا.

ألا يكون المتقدم موظفًا في القطاع الحكومي أو الخاص.

لا بد أن يكون المتقدم يقتضي مرتب ثابت تزيد قيمته عن 2000 ريال سعودي في الشهر.

ينبغي أن يكون المتقدم تم تسجيله في برنامج دعم في المملكة العربية السعودية.

الفئات المستفيدة من برنامج حافز

يهدف برنامج حافز إلى دعم الباحثين عن عمل، وتزويدهم بالمهارات اللازمة للحصول على وظيفة. ويستفيد من البرنامج الفئات التالية:

الخريجون العاطلون عن العمل، سواء كانوا حديثي التخرج أو لم يمض على تخرجهم أكثر من 5 سنوات.

الباحثون عن عمل من أصحاب المهن الحرة، مثل الوظائف الحرة والأعمال المنزلية.

الأشخاص الذين فقدوا وظائفهم، وذلك في حالة كانوا موظفين في القطاع الحكومي أو الخاص.

خدمات منصة حافز

منصة حافز هي منصة إلكترونية تقدمها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية، وهي مخصصة لدعم الباحثين عن عمل، وتهدف إلى مساعدتهم على إيجاد فرص عمل مناسبة، وتطوير مهاراتهم وقدراتهم، وتوفر منصة حافز مجموعة من الخدمات للباحثين عن عمل ومنها ما يلي:

خدمات الدعم المالي: توفر منصة حافز دعمًا ماليًا للباحثين عن عمل لمدة 15 شهرًا، بقيمة 2000 ريال سعودي شهريًا خلال الأشهر الأربعة الأولى، و1500 ريال سعودي شهريًا خلال الأشهر المتبقية.

خدمات التدريب والتأهيل: تعمل منصة حافز على تقديم مجموعة من البرامج التدريبية والتأهيلية للباحثين عن عمل، بهدف تطوير مهاراتهم وقدراتهم، وزيادة فرصهم في الحصول على عمل.

خدمات التوظيف: تقدم منصة حافز مجموعة من الخدمات التي تساعد الباحثين عن عمل على إيجاد فرص عمل مناسبة، ومنها ما يلي:

نشر السيرة الذاتية على المنصة، وعرضها على أصحاب العمل.

المشاركة في المعارض والفعاليات التوظيفية التي تنظمها المنصة.

الحصول على الدعم والتوجيه من فريق الدعم الفني في المنصة.

وفي الختام أود أن أشير إلى أنه على الباحثين عن عمل الحرص على الاطلاع على شروط التسجيل في حافز للمره الثالثه 1447، ومتابعة الخطوات اللازمة للتسجيل، وذلك للحصول على الدعم الذي يحتاجونه.