الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 17 فبراير 2026 12:03 مساءً - ما هي اصول عائلة الحسيني؟ وما هو نسب قبيلة الحسيني؟ تضم المملكة العربية السعودية العديد من القبائل العربية المختلفة والتي كان لها الدور المهم والقوي في البلاد وتميزت بالفروع المختلفة والمتفرقة بها المنتشرة حول العالم ومن أبرزها يه عائلة الحسيني وعبر موقع لحظات نيوز نتعرف على أصل عائلة الحسيني.

تعتبر عائلة الحسيني هي واحدة من القبائل والعائلات العربية التي يعود الأصل الخاص بها إلى ممالك شبه الجزيرة العربية والتي توزع الأفراد المستقرين بها في العديد من الدول العربية المختلفة وبالأخص في داخل المملكة العربية السعودية وقد امتدت قبيلة الحسيني في الكثير من الدول والمدن وهو الأمر الذي شغل الكثير من الأشخاص في البلاد للتعرف على أصل قبيلة الحسيني في البلاد.

وقد أوضحت العديد من الدراسات التاريخية المختلفة أن أصل قبيلة الحسيني يرجع إلى قبيلة قحطان العربية الشهيرة ولكنها لا تعد المركز الرئيسي لها حيث توجد العديد من الفروع المختلفة لها والتي تنتمي إلى العديد من القبائل العربية المختلفة مثل الظفيري وبني تميم والأخيضرين وهذا الأمر الذي يرجع إلى كثرة الترحال والتنقلات المختلفة من مكان إلى آخر.

ما نسب قبيلة الحسيني

في صدد تعرفنا على ما هي اصول عائلة الحسيني نستكمل الآن التعرف على نسب قبيلة الحسيني وهو الامر الذي يهتم العديد من الأشخاص بالتعرف عليه والبحث المستمر عنه حيث تعتبر قبيلة الحسيني من القبائل الشهيرة والمميزة بالمكانة العالية والمرموقة لها في داخل المملكة العربية السعودية وكافة المدن السعودية بها.

ويعود نسب قبيلة الحسيني إلى الحسين ن علي بن أبي طالب عليهما السلام كما أوضحت العديد من الدراسات التاريخية أنه ليس من الضروري أن تكون ديانة عائلة الحسيني هي الإسلام لكونها تعود وتمتد في الأصل والنسب لها إلى على بن أبي طالب وهو من أهم الصحابة والأشهر الإعلام في دين الإسلام، ولكنها من القبائل التي كان لها الدور المهم والفعال في المشاركة في العديد من المهام لتطوير البلاد.

اقرأ أيضًا: من هي القبائل التي حاربت مع الملك عبدالعزيز؟

فروع عائلة الحسيني

في إطار تعرفنا على ما هي اصول عائلة الحسيني نستكمل الآن التعرف على الفروع المختلفة لعائلة الحسيني في المملكة العربية السعودية والتي يهتم الكثيرون بالتعرف عليها وتتمثل الفروع المتفرقة والعائلات المختلفة لها والمتفرقة في كافة المدن السعودية المختلفة في البلاد في التالي:

الحبلان من الجبل ويكونوا من العمارات من قبيلة عنزة.

فخذ من العلقاوين من فواعرة حمص

فرع قضاء صبيا من منطقة عسير تهامة

فرع بطن هلباء من جُذام وهم قحطانيون.

تعتبر عائلة الحسيني هي واحدة من العائلات العربية الشهيرة والتي تستقر في المملكة العربية السعودية وكان لها الدور المهم في النهوض بالبلاد والدور المؤثر في تطويرها والعمل على نموها وتقدمها.