الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 17 فبراير 2026 12:03 صباحاً - الرئيسيةاخبار السعوديةموقع حجز قطار الحرمين السريع اون لاين لتوفير المزيد من الوقت والمجهود

موقع حجز قطار الحرمين السريع اون لاين لتوفير المزيد من الوقت والمجهود

قطارات الحرمين هي أشهر القطارات التي تستطيع قطع مسافات طويلة بسرعة فائقة في المملكة العربية السعودية، كما أنها تمتلك العديد من الدرجات الاختيارية مع وجود المقاعد الرميحة والإضافات والإمكانيات المتعددة التي تهدف إلى راحة الركاب، لذلك يبحث العديد من المواطنين عن موقع حجز قطار الحرمين السريع اون لاين لتوفير المزيد من الوقت والمجهود ومن خلال موقع لحظات نيوز نقدم لكم كافة التفاصيل حول قطار الحرمين من حجز رحلة وأسعار وغيرها.

حجز قطار الحرمين السريع اون لاين

أصبح قطار الحرمين من أكثر وسائل المواصلات والنقل الهامة في المملكة العربية السعودية وخاصةً بالنسبة للزوار القادمين إلى المملكة من أجل أداء مناسك الحج والعمرة، حيث يعمل قطار الحرمين على تسهيل التنقل من مكان إلى آخر من خلال حجز الرحلة بكل سهولة.

يتمكن الفرد سواء المواطن أو المقيم أو الزائر الجديد من حجز رحلة عبر قطار الحرمين بكل سهولة وفي غضون دقائق من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بقطار الحرمين السريع وذلك بإتباع الخطوات الآتية:

التوجه إلى موقع قطار الحرمين السريع “من هنا“. الضغط على علامة الدخول الموجودة في أقصى يسار الصفحة. كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة به. الضغط على دخول. تحديد نوع الرحلة سواء كانت ذهاب فقط أم ذهاب وعودة. تعيين مكان الانطلاق. تعيين مكان الوصول. تحديد تاريخ السفر. اختيار عدد المسافرين. تحديد الفئة العمرية للمسافرين. الضغط على بحث. إدخال رمز التحقق المرئي. سيتم عرض الرحلة المتاحة حسب التفاصيل المدخلة. تحديد المكان وإدخال كافة البيانات المطلوبة. الضغط على استمرار. الإجابة عن كافة الأسئلة. التأكد من صحة المعلومات والإقرار عليها. الضغط على إرسال. سيتم عرض قائمة بالعربات والمقاعد المتاحة للحجز. تحديد المقعد المرغوب به. إدخال كافة البيانات الشخصية الخاصة بالمسافر. اختيار طريقة دفع مناسبة للتذكرة. تأكيد عملية الحجز والدفع.

أسعار تذاكر قطار الحرمين السريع

تختلف أسعار التذاكر في قطاع الحرمين السريع وذلك باختلاف الفئة العمرية وموعد الرحلة ودرجة العربة ونوع الضيافة وغيرها من العوامل المؤثرة على سعر التذكرة، وفيما يلي أسعار التذاكر في قطار الحرمين السريع التي لا تشمل الضريبة والرسوم.

تذكرة الذهاب من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة 150 ريال سعودي لدرجة الاعمال بينما الدرجة الاقتصادية 250 ريال سعودي.

من جدة إلى المدينة الاقتصادية 50 ريال سعودي لدرجة الاقتصادية و65 ريال سعودي لدرجة الأعمال.

تذكرة الذهاب من مكة المكرمة الى جدة 50 ريال سعودي لدرجة الأعمال بينما درجة الاقتصادية 40 ريال سعودي.

من المدينة المنورة إلى جدة 126 ريال سعودي.

من جدة إلى المدينة 125 ريال سعودي للدرجة الاقتصادية و210 ريال سعودي لدرجة الأعمال.

وقد صرحت هيئة النقل بالمملكة العربية السعودية أنه سيتمكن المسافرين من شراء التذاكر وحجز الرحلات من خلال رقم خدمة عملاء قطار الحرمين السريع وهو 920004433 أو من خلال التوجه إلى نقاط البيع الموجودة في أكثر من محافظة ومدينة داخل المملكة العربية السعودية.