تركي آل الشيخ يطلق هوية عيد الفطر ٢٠٢٦ تحت شعار “فعاليات العيد والفرحة تزيد”

دبي - فريق التحرير: أعلن معالي المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه (GEA)، اليوم (الإثنين) إطلاق الهوية الرسمية لعيد الفطر لعام ٢٠٢٦ والتي تأتي هذا العام تحت شعار “فعاليات العيد والفرحة تزيد”، في إطار جهود الهيئة لتعزيز تجربة الاحتفال بالعيد وترسيخ أجوائه بوصفه مناسبة تعبّر عن قيم الفرح والتواصل المجتمعي.

وتعكس الهوية الجديدة روح العيد في المملكة من خلال تصميم بصري غني مستوحى من المظاهر الاحتفالية الأصيلة، وما يصاحبها من عادات اجتماعية متوارثة تعزز مشاعر البهجة والتقارب بين أفراد المجتمع. وتُجسّد الهوية ملامح العيد عبر عناصر بصرية تعبّر عن التجمعات العائلية، والضيافة السعودية، وتبادل العيديات، والاحتفالات الجماهيرية، إلى جانب الرموز المرتبطة بالبهجة مثل الزينة والألوان المشرقة والألعاب النارية.

كما تتضمن الهوية منظومة متكاملة من العناصر التصميمية القابلة للتطبيق عبر مختلف المنصات والوسائط، بما يشمل الأنماط البصرية، والأيقونات، والرسومات التعبيرية، ولوحات الألوان، بما يتيح توحيد المظهر الاحتفالي وتعزيز حضور العيد بصريًا في الفعاليات، والمبادرات والمواد الإعلامية والترويجية.

وتأتي هذه الهوية ضمن توجه الهيئة العامة للترفيه لتطوير تجربة احتفالية متكاملة تعكس ثراء العادات المحلية، وتعزز من حضور المناسبات الوطنية والاجتماعية بأسلوب إبداعي حديث يجمع بين الأصالة والتصميم المعاصر.

ويمكن تحميل ملفات الهوية عبر الرابط: اضغط هنا