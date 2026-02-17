تحديث توقع سعر النفط خام برنت اليوم 17-02-2026

تراجع سعر الفضة (SILVER) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، مع بدء توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بعد تشكيلها لدايفرجنس سلبي عقب وصولها لمناطق تشبع شرائي مفرط مقارنة بحركة السعر، ما زاد من الضغط السلبي حول السعر، خاصة مع استمرار تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، وتحت هيمنة الاتجاه التصحيحي الهابط على المدى القصير.