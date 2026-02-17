الاقتصاد

تحديث توقع سعر النفط خام برنت اليوم 17-02-2026

0 نشر
0 تبليغ

  • تحديث توقع سعر النفط خام برنت اليوم 17-02-2026 1/2
  • تحديث توقع سعر النفط خام برنت اليوم 17-02-2026 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث توقع سعر النفط خام برنت اليوم 17-02-2026 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-02-17 11:02AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

تراجع سعر الفضة (SILVER) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، مع بدء توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بعد تشكيلها لدايفرجنس سلبي عقب وصولها لمناطق تشبع شرائي مفرط مقارنة بحركة السعر، ما زاد من الضغط السلبي حول السعر، خاصة مع استمرار تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، وتحت هيمنة الاتجاه التصحيحي الهابط على المدى القصير.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا