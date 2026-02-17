حساب المواطن توضح حقيقة استمرار الدعم الإضافي للدفعة 73 لسنة 1447

الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 17 فبراير 2026 03:03 مساءً - الكثير من الأشخاص يتساءلون عن حقيقة استمرار عم حساب مواطن خلال الأيام والأشهر القادمة، وعن موعد أخر شهر لكي يمتد الدعم الإضافي، حيث أن يعتبر برنامج حساب مواطن من أحد أكبر وأهم البرامج الموجودة في الشرق الأوسط وفي الوطن العربي وخاصة في المملكة العربية السعودية، لذلك سوف نوفيكم من خلال موقع لحظات نيوز عن كافة المعلومات عن الأسئلة المطروحة من المواطنين.

هل يتم تمديد الدعم للدفعة 73 لسنة 1447

قامت حكومة المملكة العربية السعودية بالعمل على توفير الدعم المادي للمواطنين لكي تتمكن من توفير الحياة الكريمة ومستوى معيشي أفضل من أجل مواطنيها ومن أهم هذه الطرق هو برنامج الدعم المقدم في حساب مواطن الذي يوفر للمواطنين دعم إضافي مقرر من خادم الحرمين الشريفين، ولقد جاء الجواب على السؤال بهل سوف يتم تمديد الدعم في الشهور المقبلة بأنه من المقرر العمل تمديد الدعم الإضافي المتعلق بالأفراد في حساب مواطن إلى الانتهاء من الدفعة الأخيرة في 2026ميلاديًا، لتوفير حياة كريمة لجميع فئات المجتمع.

الدعم الإضافي في حساب مواطن

الكثير من الأشخاص يتساءلون عن التفاصيل المتعلقة بالدعم الإضافي في حساب مواطن من حيث مقداره والروات الكاملة المعلنة به، لذلك سوف نوفيكم كافة المعلومات المتعلقة بمقدار الدعم الإضافي في حساب مواطن من خلال النقاط التالية:

الأفراد الذين يزيد عُمرهم عن 18 عام يحصلون على دعم الخاص بهم هو 360 ريال سعودي.

مقدار الراتب المتعلق بعائل أسرة هو 720 ريال سعودي.

يصل الدعم الإضافي الشهري المتعلق بالأفراد الذين لا يزيد عمرهم عن 18 عام إلى 215 ريال سعودي.

شروط الحصول على الدعم من حساب مواطن

هناك شروط فرضها حساب مواطن لكي تتمكن من الحصول على الدعم الذي يوفره حساب مواطن، وهناك الكثير من الناس لا يدركون تلك الشروط، ولذلك سوف نوفيكم كافة الشروط المطلوبة لكي تتمكن من الحصول على الدعم من خلال حساب مواطن في النقاط الآتية:

يجب على من يريد طلب الدعم من حساب مواطن بالتقديم بطلب الدعم مرة واحدة.

على صاحب الطلب ألا يكون قد حصل على الدعم سابقًا من أي برنامج دعم تقدمها الحكومة السعودية.

لابد من أن يكون من يريد على دعم في حساب مواطن أن يكون سعودي الجنسية.

يجب ألا يكون من يريد الحصول على الدعم مقيم في أي مركز إيواء الخاصة بالحكومة السعودية.

ومن خلال ما قدمناه فقد وافيناكم كافة المعلومات الواجب معرفتها عن كافة التفاصيل المتعلقة بحساب مواطن سواء عن تمديد الدعم للشهور القادمة تتضمن دفعة 73 أو تفاصيل متعلقة بالدعم الإضافي.