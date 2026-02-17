- 1/2
الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 17 فبراير 2026 03:03 مساءً - التقويم الهجري 1447 والميلادي || اجازات والعطلات في السعودية 2026
حسب رؤية الهلال كل شهر يجعل الشهر الهجري بين 29 و 30 يومًا وهذا أيضًا يجعل السنة الهجرية أقصر بـ 11 يومًا من السنة الميلادية ويمكنك البحث عن أي أحداث إسلامية قادمة وباستخدام IslamicFinder، يمكنك عرض التقويمين الهجري والميلادي في نفس الوقت مقارنة التواريخ حسب الحاجة بالإضافة إلى ذلك، إذا لم تكن راضيًا عن النسخة الرقمية، فيمكنك طباعة نسخة ورقية من التقويم الهجري.
تم وضع التقويم الإسلامي رسميًا في جميع الوزارات والإدارات العامة في المملكة العربية السعودية، ويتوقع العديد من الموظفين والطلاب إلى معرفة التقويم الإسلامي للعام الجديد 1447 وفيما يلي سنتعرف على التقويم الإسلامي 1447 والأشهر التقويمية المقابلة.اليوم الهجري الميلادي
رأس السنة
الإثنين
|1447/1/1
|2026/8/9
|الثلاثاء
|1447/1/2
|2026/8/10
|الأربعاء
|1447/1/3
|2026/8/11
|الخميس
|1447/1/4
|2026/8/12
|الجمعة
|1447/1/5
|2026/8/13
|السبت
|1447/1/6
|2026/8/14
|الأحد
|1447/1/7
|2026/8/15
|الإثنين
|1447/1/8
|2026/8/16
|الثلاثاء
|1447/1/9
|2026/8/17
الأربعاء عاشوراء
|1447/1/10
|2026/8/18
|الخميس
|1447/1/11
|2026/8/19
|الجمعة
|1447/1/12
|2026/8/20
|السبت
|1447/1/13
|2026/8/21
|الأحد
|1447/1/14
|2026/8/22
|الإثنين
|1447/1/15
|2026/8/23
|الثلاثاء
|1447/1/16
|2026/8/24
|الأربعاء
|1447/1/17
|2026/8/25
|الخميس
|1447/1/18
|2026/8/26
|الجمعة
|1447/1/19
|2026/8/27
|السبت
|1447/1/20
|2026/8/28
|الأحد
|1447/1/21
|2026/8/29
|الإثنين
|1447/1/22
|2026/8/30
|الثلاثاء
|1447/1/23
|2026/8/31
|الأربعاء
|1447/1/24
|2026/9/1
|الخميس
|1447/1/25
|2026/9/2
|الجمعة
|1447/1/26
|2026/9/3
|السبت
|1447/1/27
|2026/9/4
|الأحد
|1447/1/28
|2026/9/5
|الإثنين
|1447/1/29
|2026/9/6
|الثلاثاء
|1447/1/30
|2026/9/7
|الأربعاء
|1447/2/1
|2026/9/8
|الخميس
|1447/2/2
|2026/9/9
|الجمعة
|1447/2/3
|2026/9/10
|السبت
|1447/2/4
|2026/9/11
|الأحد
|1447/2/5
|2026/9/12
|الإثنين
|1447/2/6
|2026/9/13
|الثلاثاء
|1447/2/7
|2026/9/14
|الأربعاء
|1447/2/8
|2026/9/15
|الخميس
|1447/2/9
|2026/9/16
|الجمعة
|1447/2/10
|2026/9/17
|السبت
|1447/2/11
|2026/9/18
|الأحد
|1447/2/12
|2026/9/19
|الإثنين
|1447/2/13
|2026/9/20
|الثلاثاء
|1447/2/14
|2026/9/21
|الأربعاء
|1447/2/15
|2026/9/22
|الخميس
|1447/2/16
|2026/9/23
|الجمعة
|1447/2/17
|2026/9/24
|السبت
|1447/2/18
|2026/9/25
|الأحد
|1447/2/19
|2026/9/26
|الإثنين
|1447/2/20
|2026/9/27
|الثلاثاء
|1447/2/21
|2026/9/28
|الأربعاء
|1447/2/22
|2026/9/29
|الخميس
|1447/2/23
|2026/9/30
|الجمعة
|1447/2/24
|2026/10/1
|السبت
|1447/2/25
|2026/10/2
|الأحد
|1447/2/26
|2026/10/3
|الإثنين
|1447/2/27
|2026/10/4
|الثلاثاء
|1447/2/28
|2026/10/5
|الأربعاء
|1447/2/29
|2026/10/6
|الخميس
|1447/3/1
|2026/10/7
|الجمعة
|1447/3/2
|2026/10/8
|السبت
|1447/3/3
|2026/10/9
|الأحد
|1447/3/4
|2026/10/10
|الإثنين
|1447/3/5
|2026/10/11
|الثلاثاء
|1447/3/6
|2026/10/12
|الأربعاء
|1447/3/7
|2026/10/13
|الخميس
|1447/3/8
|2026/10/14
|الجمعة
|1447/3/9
|2026/10/15
|السبت
|1447/3/10
|2026/10/16
|الأحد
|1447/3/11
|2026/10/17
المولد النبوي
الإثنين
|1447/3/12
|2026/10/18
|الثلاثاء
|1447/3/13
|2026/10/19
|الأربعاء
|1447/3/14
|2026/10/20
|الخميس
|1447/3/15
|2026/10/21
|الجمعة
|1447/3/16
|2026/10/22
|السبت
|1447/3/17
|2026/10/23
|الأحد
|1447/3/18
|2026/10/24
|الإثنين
|1447/3/19
|2026/10/25
|الثلاثاء
|1447/3/20
|2026/10/26
|الأربعاء
|1447/3/21
|2026/10/27
|الخميس
|1447/3/22
|2026/10/28
|الجمعة
|1447/3/23
|2026/10/29
|السبت
|1447/3/24
|2026/10/30
|الأحد
|1447/3/25
|2026/10/31
|الإثنين
|1447/3/26
|2026/11/1
|الثلاثاء
|1447/3/27
|2026/11/2
|الأربعاء
|1447/3/28
|2026/11/3
|الخميس
|1447/3/29
|2026/11/4
|الجمعة
|1447/3/30
|2026/11/5
|السبت
|1447/4/1
|2026/11/6
|الأحد
|1447/4/2
|2026/11/7
|الإثنين
|1447/4/3
|2026/11/8
|الثلاثاء
|1447/4/4
|2026/11/9
|الأربعاء
|1447/4/5
|2026/11/10
|الخميس
|1447/4/6
|2026/11/11
|الجمعة
|1447/4/7
|2026/11/12
|السبت
|1447/4/8
|2026/11/13
|الأحد
|1447/4/9
|2026/11/14
|الإثنين
|1447/4/10
|2026/11/15
|الثلاثاء
|1447/4/11
|2026/11/16
|الأربعاء
|1447/4/12
|2026/11/17
|الخميس
|1447/4/13
|2026/11/18
|الجمعة
|1447/4/14
|2026/11/19
|السبت
|1447/4/15
|2026/11/20
|الأحد
|1447/4/16
|2026/11/21
|الإثنين
|1447/4/17
|2026/11/22
|الثلاثاء
|1447/4/18
|2026/11/23
|الأربعاء
|1447/4/19
|2026/11/24
|الخميس
|1447/4/20
|2026/11/25
|الجمعة
|1447/4/21
|2026/11/26
|السبت
|1447/4/22
|2026/11/27
|الأحد
|1447/4/23
|2026/11/28
|الإثنين
|1447/4/24
|2026/11/29
|الثلاثاء
|1447/4/25
|2026/11/30
|الأربعاء
|1447/4/26
|2026/12/1
|الخميس
|1447/4/27
|2026/12/2
|الجمعة
|1447/4/28
|2026/12/3
|السبت
|1447/4/29
|2026/12/4
|الأحد
|1447/5/1
|2026/12/5
|الإثنين
|1447/5/2
|2026/12/6
|الثلاثاء
|1447/5/3
|2026/12/7
|الأربعاء
|1447/5/4
|2026/12/8
|الخميس
|1447/5/5
|2026/12/9
|الجمعة
|1447/5/6
|2026/12/10
|السبت
|1447/5/7
|2026/12/11
|الأحد
|1447/5/8
|2026/12/12
|الإثنين
|1447/5/9
|2026/12/13
|الثلاثاء
|1447/5/10
|2026/12/14
|الأربعاء
|1447/5/11
|2026/12/15
|الخميس
|1447/5/12
|2026/12/16
|الجمعة
|1447/5/13
|2026/12/17
|السبت
|1447/5/14
|2026/12/18
|الأحد
|1447/5/15
|2026/12/19
|الإثنين
|1447/5/16
|2026/12/20
|الثلاثاء
|1447/5/17
|2026/12/21
|الأربعاء
|1447/5/18
|2026/12/22
|الخميس
|1447/5/19
|2026/12/23
|الجمعة
|1447/5/20
|2026/12/24
|السبت
|1447/5/21
|2026/12/25
|الأحد
|1447/5/22
|2026/12/26
|الإثنين
|1447/5/23
|2026/12/27
|الثلاثاء
|1447/5/24
|2026/12/28
|الأربعاء
|1447/5/25
|2026/12/29
|الخميس
|1447/5/26
|2026/12/30
|الجمعة
|1447/5/27
|2026/12/31
|السبت
|1447/5/28
|2026/1/1
|الأحد
|1447/5/29
|2026/1/2
|الإثنين
|1447/5/30
|2026/1/3
العطلات الرسمية في السعودية التقويم الهجري 1447 والميلادي
عطلة في الهجري 1447 من خلال الجدول التالي يمكننا فهم الإجازات الرسمية في المملكة العربية السعودية، والمواسم الدينية لعام 1447، وتواريخ التقويم المقابلة لها , رأس السنة الهجرية
وهنا قدمنا التقويم الهجري 1447 والتقويم الميلادي 2020 وتواريخ الأعياد النظامية في العام الهجري وعدد الأيام المقابلة لها في المملكة العربية السعودية، والجدير بالذكر أن السعودية في التعليم والإدارة والعمل و جميع الجوانب المتعلقة بشؤون الدولة تستخدم نظام التقويم الهجري.
|الحدث
|التاريخ الهجري
|التاريخ الميلادي
|بداية الدراسة للطلاب للفصل الدراسي الأول
|21/01/1447
|29/08/2026
|اجازة اليوم الوطني
|15/02/1447
|22/09/2026
|اجازة نهاية أسبوع مطولة
|11/03/1447
|17/10/2026
|اجازة نهاية أسبوع مطولة
|29/03/1447
|04/11/2026
|بداية اجازة الفصل الدراسي الأول
|20/04/1447
|25/11/2026
|بداية الدراسة للطلاب للفصل الدراسي الثاني
|01/05/1447
|05/12/2026
|اجازة نهاية أسبوع مطولة
|15/05/1447
|19/12/2026
|اجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني
|03/06/1447
|06/01/2026
|بداية الدراسة بعد اجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني
|13/06/1447
|16/01/2026
|اجازة نهاية أسبوع مطولة
|01/07/1447
|02/02/2026
|اجازة نهاية أسبوع مطولة
|22/07/1447
|23/02/2026
|بداية اجازة الفصل الدراسي الثاني
|07/08/1447
|10/03/2026
|بداية الفصل الدراسي للطلاب للفصل الدراسي الثالث
|17/08/1447
|20/03/2026
|بداية اجازة عيد الفطر
|24/09/1447
|25/04/2026
|بداية الدراسة بعد اجازة عيد الفطر
|07/10/1447
|08/05/2026
|اجازة نهاية أسبوع مطولة
|24/10/1447
|25/05/2026
|اجازة نهاية أسبوع مطولة
|16/11/1447
|15/06/2026
|بداية اجازة نهاية العام الدراسي
|01/12/1447
|30/06/2026
التقويم الإسلامي يعتمد على القمر. ويسمى أيضا التقويم الهجري، ويبدأ هذا التقويم بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة , بداية كل شهر تعتمد على القمر في نهاية الشهر السابق , بعد رؤية القمر، يبدأ الشهر الجديد على الفور.
وفقًا للتواريخ المذكورة في التقويم الإسلامي، تتم الموافقة على الأعياد والأعياد الإسلامية مثل عيد الفطر والحج وعيد الفطر والعديد من الأعياد الأخرى , الباحث الإسلامي يزودك بأدق جدول إسلامي للأحداث ويوضحه لراحتك.