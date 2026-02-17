الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 17 فبراير 2026 03:03 مساءً - التقويم الهجري 1447 والميلادي || اجازات والعطلات في السعودية 2026

حسب رؤية الهلال كل شهر يجعل الشهر الهجري بين 29 و 30 يومًا وهذا أيضًا يجعل السنة الهجرية أقصر بـ 11 يومًا من السنة الميلادية ويمكنك البحث عن أي أحداث إسلامية قادمة وباستخدام IslamicFinder، يمكنك عرض التقويمين الهجري والميلادي في نفس الوقت مقارنة التواريخ حسب الحاجة بالإضافة إلى ذلك، إذا لم تكن راضيًا عن النسخة الرقمية، فيمكنك طباعة نسخة ورقية من التقويم الهجري.

تم وضع التقويم الإسلامي رسميًا في جميع الوزارات والإدارات العامة في المملكة العربية السعودية، ويتوقع العديد من الموظفين والطلاب إلى معرفة التقويم الإسلامي للعام الجديد 1447 وفيما يلي سنتعرف على التقويم الإسلامي 1447 والأشهر التقويمية المقابلة.

رأس السنة الإثنين 1447/1/1 2026/8/9 الثلاثاء 1447/1/2 2026/8/10 الأربعاء 1447/1/3 2026/8/11 الخميس 1447/1/4 2026/8/12 الجمعة 1447/1/5 2026/8/13 السبت 1447/1/6 2026/8/14 الأحد 1447/1/7 2026/8/15 الإثنين 1447/1/8 2026/8/16 الثلاثاء 1447/1/9 2026/8/17 الأربعاء عاشوراء 1447/1/10 2026/8/18 الخميس 1447/1/11 2026/8/19 الجمعة 1447/1/12 2026/8/20 السبت 1447/1/13 2026/8/21 الأحد 1447/1/14 2026/8/22 الإثنين 1447/1/15 2026/8/23 الثلاثاء 1447/1/16 2026/8/24 الأربعاء 1447/1/17 2026/8/25 الخميس 1447/1/18 2026/8/26 الجمعة 1447/1/19 2026/8/27 السبت 1447/1/20 2026/8/28 الأحد 1447/1/21 2026/8/29 الإثنين 1447/1/22 2026/8/30 الثلاثاء 1447/1/23 2026/8/31 الأربعاء 1447/1/24 2026/9/1 الخميس 1447/1/25 2026/9/2 الجمعة 1447/1/26 2026/9/3 السبت 1447/1/27 2026/9/4 الأحد 1447/1/28 2026/9/5 الإثنين 1447/1/29 2026/9/6 الثلاثاء 1447/1/30 2026/9/7

الأربعاء 1447/2/1 2026/9/8 الخميس 1447/2/2 2026/9/9 الجمعة 1447/2/3 2026/9/10 السبت 1447/2/4 2026/9/11 الأحد 1447/2/5 2026/9/12 الإثنين 1447/2/6 2026/9/13 الثلاثاء 1447/2/7 2026/9/14 الأربعاء 1447/2/8 2026/9/15 الخميس 1447/2/9 2026/9/16 الجمعة 1447/2/10 2026/9/17 السبت 1447/2/11 2026/9/18 الأحد 1447/2/12 2026/9/19 الإثنين 1447/2/13 2026/9/20 الثلاثاء 1447/2/14 2026/9/21 الأربعاء 1447/2/15 2026/9/22 الخميس 1447/2/16 2026/9/23 الجمعة 1447/2/17 2026/9/24 السبت 1447/2/18 2026/9/25 الأحد 1447/2/19 2026/9/26 الإثنين 1447/2/20 2026/9/27 الثلاثاء 1447/2/21 2026/9/28 الأربعاء 1447/2/22 2026/9/29 الخميس 1447/2/23 2026/9/30 الجمعة 1447/2/24 2026/10/1 السبت 1447/2/25 2026/10/2 الأحد 1447/2/26 2026/10/3 الإثنين 1447/2/27 2026/10/4 الثلاثاء 1447/2/28 2026/10/5 الأربعاء 1447/2/29 2026/10/6

الخميس 1447/3/1 2026/10/7 الجمعة 1447/3/2 2026/10/8 السبت 1447/3/3 2026/10/9 الأحد 1447/3/4 2026/10/10 الإثنين 1447/3/5 2026/10/11 الثلاثاء 1447/3/6 2026/10/12 الأربعاء 1447/3/7 2026/10/13 الخميس 1447/3/8 2026/10/14 الجمعة 1447/3/9 2026/10/15 السبت 1447/3/10 2026/10/16 الأحد 1447/3/11 2026/10/17 المولد النبوي الإثنين 1447/3/12 2026/10/18 الثلاثاء 1447/3/13 2026/10/19 الأربعاء 1447/3/14 2026/10/20 الخميس 1447/3/15 2026/10/21 الجمعة 1447/3/16 2026/10/22 السبت 1447/3/17 2026/10/23 الأحد 1447/3/18 2026/10/24 الإثنين 1447/3/19 2026/10/25 الثلاثاء 1447/3/20 2026/10/26 الأربعاء 1447/3/21 2026/10/27 الخميس 1447/3/22 2026/10/28 الجمعة 1447/3/23 2026/10/29 السبت 1447/3/24 2026/10/30 الأحد 1447/3/25 2026/10/31 الإثنين 1447/3/26 2026/11/1 الثلاثاء 1447/3/27 2026/11/2 الأربعاء 1447/3/28 2026/11/3 الخميس 1447/3/29 2026/11/4 الجمعة 1447/3/30 2026/11/5

السبت 1447/4/1 2026/11/6 الأحد 1447/4/2 2026/11/7 الإثنين 1447/4/3 2026/11/8 الثلاثاء 1447/4/4 2026/11/9 الأربعاء 1447/4/5 2026/11/10 الخميس 1447/4/6 2026/11/11 الجمعة 1447/4/7 2026/11/12 السبت 1447/4/8 2026/11/13 الأحد 1447/4/9 2026/11/14 الإثنين 1447/4/10 2026/11/15 الثلاثاء 1447/4/11 2026/11/16 الأربعاء 1447/4/12 2026/11/17 الخميس 1447/4/13 2026/11/18 الجمعة 1447/4/14 2026/11/19 السبت 1447/4/15 2026/11/20 الأحد 1447/4/16 2026/11/21 الإثنين 1447/4/17 2026/11/22 الثلاثاء 1447/4/18 2026/11/23 الأربعاء 1447/4/19 2026/11/24 الخميس 1447/4/20 2026/11/25 الجمعة 1447/4/21 2026/11/26 السبت 1447/4/22 2026/11/27 الأحد 1447/4/23 2026/11/28 الإثنين 1447/4/24 2026/11/29 الثلاثاء 1447/4/25 2026/11/30 الأربعاء 1447/4/26 2026/12/1 الخميس 1447/4/27 2026/12/2 الجمعة 1447/4/28 2026/12/3 السبت 1447/4/29 2026/12/4

الأحد 1447/5/1 2026/12/5 الإثنين 1447/5/2 2026/12/6 الثلاثاء 1447/5/3 2026/12/7 الأربعاء 1447/5/4 2026/12/8 الخميس 1447/5/5 2026/12/9 الجمعة 1447/5/6 2026/12/10 السبت 1447/5/7 2026/12/11 الأحد 1447/5/8 2026/12/12 الإثنين 1447/5/9 2026/12/13 الثلاثاء 1447/5/10 2026/12/14 الأربعاء 1447/5/11 2026/12/15 الخميس 1447/5/12 2026/12/16 الجمعة 1447/5/13 2026/12/17 السبت 1447/5/14 2026/12/18 الأحد 1447/5/15 2026/12/19 الإثنين 1447/5/16 2026/12/20 الثلاثاء 1447/5/17 2026/12/21 الأربعاء 1447/5/18 2026/12/22 الخميس 1447/5/19 2026/12/23 الجمعة 1447/5/20 2026/12/24 السبت 1447/5/21 2026/12/25 الأحد 1447/5/22 2026/12/26 الإثنين 1447/5/23 2026/12/27 الثلاثاء 1447/5/24 2026/12/28 الأربعاء 1447/5/25 2026/12/29 الخميس 1447/5/26 2026/12/30 الجمعة 1447/5/27 2026/12/31 السبت 1447/5/28 2026/1/1 الأحد 1447/5/29 2026/1/2 الإثنين 1447/5/30 2026/1/3

العطلات الرسمية في السعودية التقويم الهجري 1447 والميلادي

اليوم الهجري الميلادياليوم الهجري الميلادياليوم الهجري الميلادياليوم الهجري الميلادياليوم الهجري الميلادي

عطلة في الهجري 1447 من خلال الجدول التالي يمكننا فهم الإجازات الرسمية في المملكة العربية السعودية، والمواسم الدينية لعام 1447، وتواريخ التقويم المقابلة لها , رأس السنة الهجرية

وهنا قدمنا ​​التقويم الهجري 1447 والتقويم الميلادي 2020 وتواريخ الأعياد النظامية في العام الهجري وعدد الأيام المقابلة لها في المملكة العربية السعودية، والجدير بالذكر أن السعودية في التعليم والإدارة والعمل و جميع الجوانب المتعلقة بشؤون الدولة تستخدم نظام التقويم الهجري.

الحدث التاريخ الهجري التاريخ الميلادي بداية الدراسة للطلاب للفصل الدراسي الأول 21/01/1447 29/08/2026 اجازة اليوم الوطني 15/02/1447 22/09/2026 اجازة نهاية أسبوع مطولة 11/03/1447 17/10/2026 اجازة نهاية أسبوع مطولة 29/03/1447 04/11/2026 بداية اجازة الفصل الدراسي الأول 20/04/1447 25/11/2026 بداية الدراسة للطلاب للفصل الدراسي الثاني 01/05/1447 05/12/2026 اجازة نهاية أسبوع مطولة 15/05/1447 19/12/2026 اجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني 03/06/1447 06/01/2026 بداية الدراسة بعد اجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني 13/06/1447 16/01/2026 اجازة نهاية أسبوع مطولة 01/07/1447 02/02/2026 اجازة نهاية أسبوع مطولة 22/07/1447 23/02/2026 بداية اجازة الفصل الدراسي الثاني 07/08/1447 10/03/2026 بداية الفصل الدراسي للطلاب للفصل الدراسي الثالث 17/08/1447 20/03/2026 بداية اجازة عيد الفطر 24/09/1447 25/04/2026 بداية الدراسة بعد اجازة عيد الفطر 07/10/1447 08/05/2026 اجازة نهاية أسبوع مطولة 24/10/1447 25/05/2026 اجازة نهاية أسبوع مطولة 16/11/1447 15/06/2026 بداية اجازة نهاية العام الدراسي 01/12/1447 30/06/2026

التقويم الإسلامي يعتمد على القمر. ويسمى أيضا التقويم الهجري، ويبدأ هذا التقويم بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة , بداية كل شهر تعتمد على القمر في نهاية الشهر السابق , بعد رؤية القمر، يبدأ الشهر الجديد على الفور.

وفقًا للتواريخ المذكورة في التقويم الإسلامي، تتم الموافقة على الأعياد والأعياد الإسلامية مثل عيد الفطر والحج وعيد الفطر والعديد من الأعياد الأخرى , الباحث الإسلامي يزودك بأدق جدول إسلامي للأحداث ويوضحه لراحتك.