قرض الزواج | بنك التنمية الاجتماعية يقدم 60 ألف ريال تمويلا بشروط ميسرة للمقبلين على الزواج

سوف نتعرف على قرض الزواج 60 ألفا للشباب والفتيات والذي يبلغ 60 ألف ريال من بنك التنمية الاجتماعية، حيث إن الشروط بالنسبة للشباب تختلف عن الفتيات.

قرض الزواج 60 ألفا للشباب والفتيات

هناك عدة شروط للحصول على القرض للشباب والفتيات فمن هذه الشروط ما يلي:

إن يكون الشاب المتقدم سعودي الجنسية.

إن تكون الفتاة سعودية الجنسية.

لا يتجاوز العمر للشاب للحصول على القرض 35 عاما، وعمر الفتاة لا يزيد عن 30 عاما.

إن يكون الزواج قد تم حديث.

لم يكن المتقدم قد حصل على قرض من بنك التنمية الاجتماعية في خلال هذه الفترة الحالية.

ألا يكون للمتقدم للحصول على القرض أي التزامات مالية قد تمنعه من السداد للقرض في هذه الفترة الحالية.

ما هي مزايا قرض الزواج؟

تقدم الحكومة أنواع مختلفة من التمويل حتى تتم مساعدة المواطن السعودي تسهيل المعوقات الاقتصادية التي يواجهها المواطن، فمن هذه الخدمات قرض الزواج، فتوجد مزايا لقرض الزواج فمن هذه المزايا ما يلي:

فتوجد فترة السداد على 60 شهرا.

لا توجد رسوم إدارية على القرض.

يعد سقف القروض هو 60 ألف ريال من خلال بنك التنمية الاجتماعية أو ما يعرف البنك باسمه وهو بنك التسليف سابقا.

فترة السداد الطويلة تصل حتى 60 شهرا.

فلا يوجد أي من الرسوم الإدارية.

يتم إسقاط السداد عن الشخص المتوفي وفي حالة العجز الكلي أو الجزئي تسقط أيضا السداد مع التطبيق للأحكام والشروط.

ما هي الخطوات المتبعة للحصول على القرض؟

هناك خطوات بسيطة يمكنك معرفتها للحصول على القروض فهذه القروض تعد إحدى المساعدات التي تقدم من قبل بنك التسليف الخاص بالشباب غير القادرين على النفقات الخاصة بالزواج، فمن هذه الخطوات ما يلي:

يجب أن يقوم الشخص المتقدم للحصول على القرض من خلال الموقع الخاص ببنك التنمية الاجتماعية.

ينتظر الشخص المتقدم حتى يتم الانتهاء من دراسة الأهلية للاستحقاق وهذا حسب المعلومات التي قام بالتسجيل فيهل من خلال طلب التسجيل.

ففي حالة الاستحقاق سوف يتم التواصل مع العميل المتقدم من أجل الإيداع للقيمة المستحقة.

قرض الزواج بنك التسليف 60 ألفا كم القسط؟

فعلى حسب قيمة القروض الذي يحصل عليها الفرد، فيتم التحديد للأقساط، فيمكن الحساب لقيمة القسط لقروض الزواج من خلال البنك للتسليف وهذا بقسيمة المبلغ من خلال عدد الأشهر، وهذا كالآتي: