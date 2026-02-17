الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 17 فبراير 2026 12:03 صباحاً - الرئيسيةاخبار السعوديةبشكل آمن وسريع.. كيفية تحويل الأموال من السعودية إلى مصر بخطوات سهلة

بشكل آمن وسريع.. كيفية تحويل الأموال من السعودية إلى مصر بخطوات سهلة

يرغب الكثير من المواطنين المصريين في المملكة العربية السعودية في معرفة طريقة تحويل أموالهم من السعودية إلى مصر فمن المعروف أن المملكة العربية السعودية تستضيف أعداد كبيرة جداً من الأشخاص المصريين سواء من أجل العمل أو الدراسة أو الإقامة العامة أو أداء مناسك العمرة فيرغب العديد من الأفراد في تحويل أموال أقاربهم أو أصدقائهم أو غير ذلك قامت الحكومة السعودية بإتاحة العديد من الطرق السريعة التي يمكن من خلالها القيام بتحويل الأموال من المملكة العربية السعودية إلى جمهورية مصر العربيه بكل سهولة وأمان .

ما هي طريقة تحويل الأموال من السعودية إلى مصر

يمكن القيام بتحويل الأموال من المملكة العربية السعودية إلى جمهورية مصر العربية من خلال حوالة بنكية حيث تعتبر هذه الطريقة من أشهر وأهم الطرق المعروفة بأنها أكثر أماناً ويمكن للمقيم المصري في المملكة الحصول على الحوالة من قبل شخص متواجد داخل المملكة العربية السعودية بكل سهولة ولكن يجب توافر مجموعة من الشروط وهي كالاتي:

يشترط توفير بطاقة الرقم القومي الخاصة بالشخص المستفيد أو القيام بإحضار جواز السفر الخاص به .

يمكن لأفراد القوات المسلحة القيام باستلام الحوالة البنكية عن طريق توفير البطاقة العسكرية.

أما عن المستفيدين الغير مصريين فيشترط توفير بإيصال يتضمن إثبات محل إقامة داخل جمهورية مصر العربية أو إتاحة ايصال كهرباء أو فاتورة الفندق الذي يقيمون فيه .

يدخل الفرد المستفيد كافة البيانات اللازمة والمطلوبة منه داخل نموذج استلام الأموال المقدم من قبل البنك ويشترط مراجعتها والتأكد من صحتها وضرورة احتوائها علي اسم المرسل وقيمة الحوالة ورقمها والبلد المرسل منه.

يشترط أن يكون عمر الشخص المستفيد أكثر من 18 عام حيث لا يمكن للأشخاص الذين أعمارهم أقل من 18 علم استلام أي حوالة بنكية وأن يكون الحد الأقصى للمبلغ الذي تم تحويله هو 7500 دولار أمريكي .

بنوك سعودية توفر خدمة تحويل الأموال الدولية

يوجد مجموعة من البنوك التي توفر لعملائها فرصة تحويل الأموال الدولية ومن أهمها مصرف الراجحي فيمكن للأفراد المتواجدين في المملكة العربية السعودية تحويل الأموال لمن هم في خارج المملكة العربية السعودية من خلال مصرف الراجحي بكل أمان وسهولة.