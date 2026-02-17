تكنولوجيا: سلسلة Oppo Find X10 قد تدعم شحنًا لاسلكيًا مغناطيسيًا شبيهًا بـ MagSafe

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة Oppo لإطلاق مجموعة Find X10 خلال الأشهر المقبلة، إلا أن تسريبًا جديدًا كشف مبكرًا عن تفاصيل تتعلق بقدرات الشحن في الهواتف المنتظرة. وتضم السلسلة المتوقعة كلاً من Find X10 وFind X10 Pro وFind X10 Pro Max.

أشار أحد المسربين عبر منصة Weibo إلى احتمال تزويد هواتف Find X10 بمغناطيسات مدمجة داخل الهيكل، ما يتيح دعم شحن لاسلكي مغناطيسي شبيه بتقنية MagSafe.

وفي حال صحت هذه المعلومات، ستتمكن الهواتف من دعم ملحقات مغناطيسية متنوعة مثل الشواحن اللاسلكية التي تثبت مباشرة على الظهر، دون الحاجة إلى استخدام أغطية خارجية مزودة بمغناطيس.

حتى الآن، لا توفر معظم هواتف اندرويد هذه الميزة، باستثناء بعض طرازات Pixel 10، بينما تشير شائعات إلى أن سلسلة Galaxy S26 ستكتفي بدعم معيار Qi2 دون مغناطيسات مدمجة.

على صعيد الأداء، رجحت تقارير حديثة أن يعمل الإصدار الأساسي Find X10 بمعالج Dimensity 9500+ القادم، في حين قد يحصل كل من Find X10 Pro وFind X10 Pro Max على معالج Dimensity 9600. كما يُتوقع أن تزود الإصدارات الأعلى بكاميرتين خلفيتين بدقة 200 ميجابكسل.

المصدر