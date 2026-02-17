الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 17 فبراير 2026 03:03 مساءً - كم مسموح حمل نقود في المطار؟ كم المبلغ المسموح حمله في الطائرة داخل السعودية 1447 وإخراجها من السعودية؟

يبحث البعض عن كم مسموح حمل نقود في المطار؟ كم المبلغ المسموح حمله في الطائرة داخل السعودية وإخراجها من السعودية؟، حيث تحدد الخطوط السعودية بعض الضوابط التي تتعلق بالأموال المسموح بها في المطار، وسوف نعرض عبر جريدة لحظات نيوز المال المسموح به في الخطوط السعودية.

كم مسموح حمل نقود في المطار؟

يحدد الطيران السعودي على المسافرين من وإلى المملكة العربية السعودية المبالغ المالية التي يجب اصطحابها في المطار، حيث إن المبلغ المسموح به للسفر من السعودية هو 60 ألف ريال سعودي أو ما يعادله من العملات الأخرى حسب ما حددته النيابة العامة السعودية، وهو المبلغ الذي بإمكان المسافر أن يحمله وهو خارج من أراضي المملكة.

طرق الحصول على نموذج الإفصاح

نموذج الإفصاح للمسافرين هو نموذج يجب أن يحمله المسافر من وإلى السعودية إذا كان يحمل مبلغ أو أشياء أخرى ذات ثمن باهظ كالذهب والمجوهرات لتفادي الشبهة، ويمكن الحصول عليه من خلال الآتي:

بصورة إلكترونية ثم تعبئته إلكترونيًا على الموقع الرسمي للجمارك أو تعبئته كتابيًا وبعدها تسليمه إلى إحدى منافذ الجمرك في صالات المطارات.

في المطارات الدولية وخاصةً في صالة المغادرة أو حتى صالة الوصول في مكتب الجمارك.

من المنافذ البرية في مكتب الجمارك أو في مكاتب الجوازات.

من المنافذ البحرية في صالة المغادرة تحديدًا عند مكتب الجمارك قبل الوصول إلى نقاط التفتيش.

أشياء يجب الإفصاح عنها عند السفر من السعودية

من الجدير بالذكر أن هناك العديد من الأشياء التي يجب الإفصاح عنها عند السفر عبر الخطوط السعودية والتي تتمثل في الآتي:

المبالغ المالية التي تزيد عن 60 ألف ريال أو ما يعادلها من العملات الأخرى.

المشتريات الشخصية والهدايا في حالة زيادة قيمتها عن 3000 ريال أي أنها كمية تزيد عن الاستخدام الشخصي.

في حالة وجود كمية من المنتجات التي تحتوي على نسبة تبع بكمية 200 سيجارة أو تعادل 500 جرام.

المجوهرات والأحجار الكريمة.

البضائع بكميات تجارية.

السلع الخاضعة للضريبة الانتقائية.

المعادن الثمينة مثل سبائك الذهب.

السلع والمواد المحظورة والمقيدة

الأدوية الغير شخصية.

عقوبة عدم الإفصاح عن الأموال في المطار

يجب التنويه إلى أن المسافر الذي يحمل أموال تتخطي القيمة المحددة ولم يتم الإفصاح عنها بالطرق المعروضة في السابق يتم معاقبة المسافر بدفع نسبة 25 % من إجمالي الأموال الموجودة في حيازته وفي حالة تكرار المخالفة للمرة الثانية تزيد نسبة الغرامة وتصل إلى 50% حسب لنص المادة 236 من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال.

تجدر الإشارة إلى أنه في حالة وجود اشتباه في جريمة غسيل أموال فيتم مصادرة المبلغ الموجود مع المسافر بصورة كاملة ثم يتم إحالة المتهم الى النيابة العامة لعرضه على المحكمة المختصة ويمكن للقاضي أن يحكم عليه بالسجن لمدة لا تزيد عن 10 سنوات أو دفع غرامة لا تزيد عن 5 ملايين ريال وقد تطبق العقوبتين في نفس الوقت.

يضع الطيران السعودي العديد من الضوابط التي تتعلق بالأموال التي يتم حملها في المطار أو في الطائرة سواء من وإلى المملكة العربية السعودية، ويجب الالتزام بالأمر لتجنب العقوبة والغرامة المفروضة.