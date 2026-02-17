شاهد بالفيديو.. أطفال سودانيون يفاجئون فنان الحفل ويخطفون أموال “النقطة” والمطرب يعلق: (عجبوني أولاد الضيفان شالوا النقطة من الفنان)

نشر مطرب سوداني, صاعد مقطع فيديو طريف من حفل أحياه بالعاصمة المصرية القاهرة, وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد أظهر المقطع الذي قام بمشاركته الفنان محمد النمر, لحظة إستيلاء أطفال سودانيون, لأموال النقطة التي حصل عليها في الحفل. المطرب الشاب نشر المقطع على حسابه وكتب عليه تعليق ساخر قال فيه: (عجبوني أولاد الضيفان شالوا النقطة من الفنان). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

