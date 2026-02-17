شكرا لقرائتكم خبر عن الخريف السعودية توقع عقد تشغيل شبكات الأمطار والمياه السطحية في جدة بقيمة 155 مليون ريال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقرت عملة البيتكوين خلال تعاملات يوم الثلاثاء، في ظل تحركات محدودة بأسواق العملات المشفرة، مع غياب محفزات تداول مباشرة نتيجة العطلات في عدد من الأسواق الرئيسية. كما عزز الحذر قبيل صدور مجموعة من البيانات الاقتصادية الأمريكية المهمة، إضافة إلى ترقب المحادثات المرتقبة بين الولايات المتحدة وإيران، حالة الترقب في السوق.

وتراجع سعر البيتكوين بنسبة 0.5% لتسجل 68,056 دولارًا بحلول الساعة 00:39 بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة (05:39 بتوقيت غرينتش).

البيتكوين يتكبد خسائر حادة وسط موجة هبوط ممتدة بالقطاع

وكان البيتكوين قد اقترب الأسبوع الماضي من الهبوط دون مستوى 60 ألف دولار، في وقت قادت فيه العملة الأكبر عالميًا موجة بيع واسعة استمرت لأشهر في سوق الأصول المشفرة.

وفقدت العملة المشفرة نحو 50% من قيمتها منذ أن سجلت مستوى قياسيًا مرتفعًا في أكتوبر الماضي، وسط مجموعة من الرياح المعاكسة التي تضغط على القطاع.

وجاءت الخسائر الأخيرة في ظل قلق الأسواق حيال آفاق السياسة النقدية الأميركية تحت قيادة كيفن وارش، مرشح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لرئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

ويُنظر إلى وارش باعتباره أقل ميلاً للتيسير النقدي، ما أثار مخاوف من أن الأوضاع النقدية في الولايات المتحدة قد لا تكون مرنة كما كان متوقعًا سابقًا، وهو سيناريو لا يصب في مصلحة الأصول عالية المخاطر مثل العملات المشفرة.

وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، من المنتظر صدور أرقام الإنتاج الصناعي والتجارة ومؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي — وهو مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي — خلال الأيام المقبلة، إلى جانب محضر اجتماع البنك المركزي الأميركي لشهر يناير المقرر نشره هذا الأسبوع.

كما دفعت موجة العزوف الأوسع عن المخاطر المتعاملين إلى تفضيل الأصول المادية مثل الذهب والمعادن النفيسة على حساب العملات المشفرة، في حين امتد تأثير التقلبات في أسهم التكنولوجيا الأمريكية — التي غالبًا ما تتحرك العملات المشفرة بالتوازي معها — إلى هذا القطاع.

ولم تتلقَّ بيتكوين دعمًا يُذكر من إعلان شركة Strategy Inc (المدرجة في ناسداك تحت الرمز MSTR) قدرتها على الصمود حتى في حال هبوط السعر إلى 8,000 دولارات للعملة الواحدة.

غير أن الشركة تكبدت أيضًا خسائر كبيرة خلال الربع الرابع، كما أثارت موجة الهبوط الأخيرة في بيتكوين مخاوف بشأن ديونها، التي يرتبط جزء منها بقيمة حيازاتها من العملة المشفرة.

ولم تكن ستراتيجي الوحيدة التي سجلت خسائر كبيرة، إذ أعلنت شركة ميتابلانيت اليابانية — العاملة في قطاع الفنادق والمتحولة إلى شركة خزانة بيتكوين — تسجيل خسارة تقييمية بنحو 102.2 مليار ين على حيازاتها من العملة.

تعافٍ طفيف للعملات البديلة

وعلى صعيد أوسع، سجلت أسعار العملات المشفرة الأخرى ارتفاعًا طفيفًا يوم الثلاثاء، مستعيدة جزءًا محدودًا من خسائرها الأخيرة، لكنها لا تزال تتحرك قرب مستويات متراجعة بشدة خلال الأسابيع الماضية.

وارتفعت عملة إيثريوم، ثاني أكبر عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية، بنسبة 0.9% إلى 1,976.10 دولار، كما صعدت عملة الريبل بنسبة 1.4% إلى 1.4758 دولار.

وسجلت كل من BNB وسولانا وكاردانو مكاسب تراوحت بين 1.7% و3%.