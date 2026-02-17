سعر سهم الدريس (4200) يتخلص من ضغطه السلبي – توقعات اليوم – 17-02-2026

قفز سعر سهم الأسمنت العربية (3010) ارتفاعاً خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، لينجح السهم بهذا الارتفاع في اختراق مستوى المقاومة المحوري 22.46 ريال، تلك المقاومة التي كانت هدفاً سعرياً لنا بتحليلاتنا السابقة، مصحوباً في ذلك بزيادة كبيرة في احجام التداول، ما يشير إلى صحة هذا الاختراق من الناحية الفنية، خاصة ويأتي هذا بدعم من تداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع بدء تشكل دايفرجنس إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، عقب وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، بصورة مبالغ فيها مقارنة بحركة السهم، مع توارد الإشارات الإيجابية منها.

لذلك فتوقعاتنا تشير إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة طيلة استقراره اعلى سعر 22.46 ريال، ليستهدف مقاومته التالية عند سعر 23.93 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد