تكنولوجيا: دراجة الشحن الكهربائية الجديدة من ديكاتلون Btwin E-Three 500 ذات الذيل الطويل تصل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تتوفر الآن دراجة الشحن الكهربائية الطويلة Decathlon Btwin E-Three 500 في العديد من الدول الأوروبية. وتعتمد هذه الدراجة الكهربائية على طراز أقدم، مع بطارية أكبر لمدى مساعدة أطول. وتشمل الميزات الأخرى للدراجة ذات الـ 8 سرعات نظام تعليق Suunto ومجموعة من الملحقات.

أطلقت Decathlon دراجة كهربائية جديدة في أوروبا، وهي Btwin E-Three 500. ومن المقرر أن يحل هذا الطراز محل Btwin (المعروف سابقاً باسم Elops) R500E، الذي باعته العلامة التجارية لعدة سنوات.

دراجة Decathlon Btwin E-Three 500 الجديدة هي دراجة كهربائية بـ 8 سرعات تعمل بمحرك عزم دوران 60 نيوتن متر. ويمكن للمستخدمين الاختيار بين ثلاثة أوضاع – Eco و Normal و Boost – مع سرعة مساعدة قصوى تبلغ 25 كم/ساعة (حوالي 16 ميلاً في الساعة). ويحتوي هذا الطراز على بطارية أكبر من سابقه، بسعة 711 واط/ساعة.

وعلى هذا النحو، تتمتع بمدى مساعدة أطول يقدر بـ 82 كم (حوالي 51.0 ميلاً) في وضع Eco (غير محملة)، و 65 كم (حوالي 40.4 ميلاً) في وضع Normal (غير محملة)، أو 50 كم (حوالي 31.1 ميلاً) في وضع Normal (محملة). وتشمل الميزات الأخرى شوكة تعليق Suunto بمدى حركة 75 مم، ومكابح قرصية هيدروليكية Tektro (180 مم)، وإطارات مقاس 20 بوصة و 26 بوصة.

تبلغ حمولة Btwin E-Three 500 حوالي 170 كجم (حوالي 375 رطلاً)، حيث تحمل ما يصل إلى 80 كجم (حوالي 176 رطلاً) في الخلف و 10 كجم (حوالي 22 رطلاً) في الأمام. والنموذج جاهز لنظام B’Clip، مما يسمح للمستخدمين بتوصيل السلال والحقائب حسب الحاجة. بالإضافة إلى ذلك، هناك ملحقات مثل قفل عجلة مدمج، ومصباح أمامي بقوة 60 لوكس، وشاشة مثبتة على المقود، ورفارف، وواقي تنورة، وجرس.

تزن الدراجة حوالي 39 كجم (حوالي 86 رطلاً)، ويمكن للمستخدمين الاختيار بين ثلاثة ألوان: أزرق الهاوية (Abyss Blue)، وأخضر الشربات (Sorbet Green)، والوردي الداكن (Taupe Pink).

يمكنك الآن شراء دراجة الشحن الكهربائية الطويلة Decathlon Btwin E-Three 500 في دول مثل المملكة المتحدة وهولندا وفرنسا مقابل 2,799.99 جنيهاً إسترلينياً / 2,499.99 يورو.

