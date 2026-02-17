تحديث مسائي لسعر النفط الخام اليوم 17-02-2026

انخفض سعر عملة ريبل (XRPUSD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، ليحاول السعر البحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة قد تساعده على اكتساب الزخم الإيجابي اللازم لاستعادة تعافيه، ليستند بهذا الانخفاض إلى خط اتجاه تصحيحي صاعد على المدى القصير، بالتزامن مع ارتكازه لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يعزز من فرص تعافي السعر على المدى القريب.

لهذا تشير توقعاتنا إلى صعود سعر العملة الرقمية خلال تداولاته اللحظية القادمة، ولكن بشرط ثبات مستوى الدعم 1.4340$، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 1.6500$.

الاتجاه المتوقع للتداولات القادمة: حيادي