أرباح إس تي سي السعودية تتراجع 40% في عام 2025 وقرار بتوزيع 2.74 مليار ريال عن الربع الرابع

كشفت نتائج شركة الاتصالات السعودية (اس تي سي) بالعام 2025، تراجع صافي الأرباح بنسبة 39.94%، مقارنة بأرباح الشركة في عام 2024، نتيجة وجود بنود غير متكررة في العام السابق.

ووفقا لبيانات الشركة على موقع السوق السعودية "تداول" اليوم الثلاثاء، تراجع صافي الربح إلى 14.83 مليار ريال، بالعام الماضي، مقابل أرباح بلغت 24.69 مليار ريال بالعام السابق.

وأوضحت الشركة أن تراجع صافي الأرباح جاء نتيجة البنود غير المتكررة في العام السابق، حيث تم عكس مخصص ضريبة الاستقطاع في تكاليف الإيرادات بقيمة 1.5 مليار ريال في نتائج عام 2024.

وأشارت إلى أنه في حال استبعاد البنود غير المتكررة، يبلغ النمو في صافي الربح 12.5%، مقارنة بأرباح العام السابق.

وكشفت نتائج الشركة بالعام 2025 ارتفاع الربح التشغيلي بشكل طفيف إلى 14.44 مليار ريال مقابل 14.43 مليار ريال أرباح تشغيلية في عام 2024، بارتفاع نسته 0.08%.

وارتفع إجمالي المبيعات/الايرادات بنسبة 2.54%، خلال عام 2025، إلى 77.82 مليار ريال، مقارنة بـ 75.89 مليار ريال، بالعام 2024، ويعود ذلك بشكل رئيس إلى ارتفاع إيرادات وحدة العملاء، ووحدة النواقل والمشغلين.

وأعلنت الشركة، في بيان منفصل، عن قرار مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن الربع الرابع من عام 2025م، بقيمة 2.74 مليار ريال، بواقع 0.55 ريال للسهم، تمثل 5.5% من القيمة الاسمية.

وأوضحت الشركة أن الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم 23 فبراير 2026م، والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول والذي يلي تاريخ الاستحقاق، وسيتم بدء التوزيع بتاريخ 13 مارس المقبل.