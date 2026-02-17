الاقتصاد

سعر سهم مهارة (1831) يقفز ارتفاعاً – توقعات اليوم – 17-02-2026

2026-02-17

قفز سعر سهم شركة مهارة للموارد البشرية (1831) ارتفاعاً خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، لينجح السهم بهذا الارتفاع في التخلص من الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مصحوباً بزيادة كبيرة في احجام التداول، مع سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، وتداولاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار، بالإضافة لتوارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية.

 

لهذا تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 6.09 ريال، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 6.91 ريال.

 

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد

