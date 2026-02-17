أيان السعودية توقع مذكرة لتأسيس صندوق عقاري لتطوير مشروع في الرياض

كشفت نتائج شركة أسمنت القصيم، بالعام 2025، تراجع صافي الأرباح بنسبة 9.59%، مقارنة بأرباح الشركة في عام 2024، في ظل انخفاض متوسط أسعار البيع، وارتفاع تكاليف التشغيل.

ووفقا لبيانات الشركة على موقع السوق السعودية "تداول" اليوم الثلاثاء، تراجع صافي الربح إلى 259.93 مليون ريال، بالعام الماضي، مقابل أرباح بلغت 287.49 مليون ريال في العام السابق.

وأوضحت الشركة أن تراجع صافي الأرباح يعود إلى انخفاض متوسط أسعار البيع، وارتفاع تكاليف التشغيل إثر زيادة أسعار الوقود منذ بداية عام 2025.

وأظهرت نتائج الشركة بالعام 2025 تراجع الربح التشغيلي إلى 266.96 مليون ريال مقابل 278.43 مليون ريال أرباح تشغيلية في عام 2024، بتراجع نسبته 4.12%.

وارتفع إجمالي المبيعات/الايرادات بنسبة 17.13% في عام 2025، إلى 1.13 مليارات ريال، مقارنة بـ 967.58 مليون ريال، بالعام السابق، وذلك نتيجة الارتفاع في كمية المبيعات، مدفوعة بارتفاع الطلب المحلي على الأسمنت.

وأعلنت الشركة، في بيان منفصل، عن قرار مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن الربع الرابع من عام 2025م، بقيمة 87.81 مليون ريال، بواقع 0.80 ريال للسهم، تمثل 8% من القيمة الاسمية.

وأوضحت الشركة أن الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم 1 أبريل 2026م، والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول والذي يلي تاريخ الاستحقاق، وسيتم بدء التوزيع بتاريخ 20 أبريل المقبل.