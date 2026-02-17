رابط التقديم المباشر هنا.. فرص وظيفية شاغرة بمزايا خيالية تزيد عن 2600 فرصة توظيف في القطاعات الحكومية والشركات الكبرى ا...

الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 17 فبراير 2026 06:03 مساءً - الرئيسيةاخبار السعوديةرابط التقديم المباشر هنا.. فرص وظيفية شاغرة بمزايا خيالية تزيد عن 2600 فرصة توظيف في القطاعات الحكومية والشركات الكبرى المختلفة للجنسين

قام صندوق الموارد البشرية في المملكة العربية السعودية بالتصريح عن إتاحة 2600 فرصة وظيفة متاحة وشاغرة في 72 جهة وهيئة حكومية متوفرة للرجال والنساء بالإضافة إلى توافر 80 وظيفة شاغرة داخل الشركات الكبرى ولكن قامت بتحديد مجموعة معينة من الشروط التي يلزم توافرها للقيام بالتقديم على تلك الوظائف حيث تتميز وظائف تمهيد في المملكة العربية السعودية بالعديد من المميزات عن باقي الوظائف ومن أهمها إتاحة مرتبات مغرية للموظفين فيها وقد صرحت بأنه تمكن التنظيم على تلك الوظائف الخاصة ببرنامج تمهير الإلكتروني.

أهم شروط الانضمام إلى برنامج ووظائف تمهير داخل المملكة العربية السعودية

قام برنامج تمهير بالتصريح عن مجموعة معينة من الشروط التي يلزم توافرها في الأفراد الراغبين في التقديم على الوظائف المعلنة ومن أهمها ما يلي:

يشترط أن يكون الفرد الراغب في التقديم يكون سعودي الجنسية.

يشترط أن يكون المتقدم حاصل علي مؤهل معين وملائم للوظيفة المطلوبة سواء إن كان دبلوم أو بكالوريوس.

يشترط ألا يكون الفرد المتقدم موظفاً ويجب عدم توظيفه خلال الأشهر الستة الماضية.

يشترط ألا يكون الفرد من قدم بالمشاركة داخل برنامج التدريسي على رأس العمل تمهير سابقاً.

لا تتطلب تلك الوظائف الشاغرة الخبرة.

ما هي طريقة التقديم على وظائف برنامج تمهير داخل المملكة العربية السعودية

قد صرحت الجهات المختصة ببرنامج تمهير في المملكة العربية السعودية عن تواجد مجموعة معينة من الخطوات التي يلزم اتباعها للتقديم على تلك الوظائف وهي كما يلي: