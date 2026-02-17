ما هي حالة شريحة جوال المقيم بعد خروجه النهائي من السعودية؟

الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 17 فبراير 2026 07:09 مساءً - الخروج النهائي يعتبر من الأمور التي وفرتها السعودية للعاملين الوافدين إليها حيث أنه تم الإقرار أن أي وافد يستطيع الحصول على تأشيرة الخروج النهائي من المملكة بشكل إلكتروني وبعد أن تتوفر به كافة الشروط اللازمة؛ ولكن يتساءل هنا الوافدين حول حالة شرائح الهواتف الخاصة بهم هل سيتم إيقافها أم أنها ستظل تعمل حتى بعد مغادرتهم البلاد، ويجدر الإشارة إلى أن العامل يتمكن من العودة مجددًا للمملكة بمجرد صدور التأشيرة الجديدة.

ما هي حالة شريحة جوال العامل الوافد بعد الخروج النهائي

نسقت هيئة الاتصالات مع الحكومة السعودية لوضع بعض القوانين الخاصة بشرائح هواتف المقيمين بالمملكة والذين يحصلون على تصريح الخروج النهائي منها؛ حيث تم التأكيد أن الشريحة يتم إيقافها وبالتالي أعلنت شركات الاتصال عن توقف كافة الخدمات الخاصة بشرائح الهواتف التابعة لتلك الفئات.

كما تم بيان أن هذا القرار ليس للتضييق على العاملين الوافدين بل هو حماية للشعب من أي أرقام مجهولة غير معلوم مصدرها؛ حيث أن الهيئة تود الاطلاع على تفاصيل كافة الأرقام وذلك لمنع استخدامها بشكل غير مسؤول.

هل فاتورة الجوال تمنع المقيم من الخروج النهائي

صرحت إدارة الجوازات السعودية أن العامل الذي يود أن يحصل على تأشيرة الخروج النهائي من المملكة فعليه أن يقوم بالالتزام بكافة الشروط التي تنص عليها والتي يعد من أبرزها تسديد كافة الغرامات المالية التي توجد بسجل الوافد؛ وتعتبر فاتورة الهاتف ضمن تلك الفواتير التي من الضروري سدادها وذلك ليتمكن من الحصول على تصريح الخروج النهائي.

كما أعلنت الهيئة عن أن عدم دفع تلك الفواتير يؤدي إلى عدم حصولك على التأشيرة وبالتالي لن تستطيع السفر؛ وأوضحت أن المخالفات المرورية تمنع كذلك الفرد من السفر إذا لم يتم تسديدها.

أكدت الحكومة السعودية أن هناك بعض الموانع التي تكون حائلًا بين المقيم وحصوله على تأشيرة الخروج النهائي ومن أهمها وجود بلاغ ضد العامل من صاحب العمل بأنه هرب من وظيفته؛ أو وجود بعض الغرامات المالية التي لم يقم الوافد بتسديدها؛ أو أن يكون العامل محكوم عليه في إحدى القضايا الجنائية؛ وبينت الحكومة أنه من الضروري أن تكون الإقامة وجواز السفر الخاصين بالوافد ساريين حتى لا يتم رفض طلبه.