هل يستطيع الزوج التنازل عن حساب المواطن لزوجته؟ البرنامج يوضح التفاصيل

الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 17 فبراير 2026 12:03 صباحاً - من التساؤلات الهامة التي يطرحها المواطنون هل يستطيع الزوج التنازل عن حساب المواطن لزوجته؟ وذلك لأهمية الدعم المقدم من البرنامج، حيث يكون من أشكال الدعم الرئيسية لكثير من الأسر السعودية، ولكن يجب استيفاء كافة الشروط الذي تم وضعها، وسنقوم بالإجابة عن السؤال في السطور التالية من المقال.

التنازل عن حساب المواطن للزوجة

طرح أحد المستفيدين سؤال هل يستطيع الزوج التنازل عن حساب المواطن لزوجته؟ وجاء الرد من حساب المواطن من خلال الصفحة الرسمية للرد على الاستفسارات.

أنه يمكن التسجيل في البرنامج كمستفيد رئيسي في بعض الحالات مثل المتزوجة من غير سعودي، عائل الأسرة مسجون، عائل الأسرة فاقد الأهلية، امرأة بلا عائل، الزوج متغيب، ويجب رفع الأوراق التي تثبت أي حالة من الحالات.

شروط تسجيل الزوجة في حساب المواطن

يوجد مجموعة من الشروط لا بد من توافرها حتى يتم تسجيل الزوجة في حساب المواطن والحصول على الدعم، وتكون الشروط ممثلة في النقاط التالية:

أن تكون المرأة المتقدمة من أب وأم حاصلين على الجنسية السعودية (مواطنين سعوديين).

إقامة الزوجة بشكل دائم داخل المملكة.

لا يزيد عمر المرأة عن 18 عام.

المرأة المتقدمة لا تملك أي من العقارات أو الأملاك الخاصة بها.

لا بد من امتلاك بطاقة بنكية وحساب ساري.

عدم الإقامة في مراكز إيواء.

الأوراق المطلوبة لتقديم الزوجة على حساب المواطن

يكون من المهم التعرف على الوثائق والأوراق التي قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالإعلان عنها، حتى يتم التسجيل في حساب المواطن والتأكد من قبول الطلب الخاص بالمتقدم، وتكون الأوراق كالتالي:

نشخة من بطاقة الهوية وبطاقة العائلة.

إحضار ما يثبت الراتب الذي يحصل عليه المعيل.

صورة من بطاقة الأحوال المدنية الخاصة بالموظفين المتقاعدين.

تقديم ما يثبت أن الزوجة تعمل وقيمة الراتب الشهري الذي تحصل عليه.

رقم الحساب البنكي ولا بد أن يكون مُفعل عند قبول الدعم.

التواصل مع حساب المواطن

في ظل التساؤل عن هل يستطيع الزوج التنازل عن حساب المواطن لزوجته؟ نذكر طرق التواصل مع برنامج حساب المواطن بسهولة، وذلك في حالة وجود أي استفسار أو مشكلة تخص المستفيد مثل عدم الأهلية أو نقص في الدعم أو صفر لم تستلم.

يوجد أيضًا معلومات مثل معايير الاستحقاق أو حدوث تغيير ما لدى المستفيد، ويكون هذا من أسباب الدعم التي يجب أم يكون المستفيد على علم واطلاع بها.

يكون الاستفسار عن طريق رقم حساب المواطن المجاني 19912 من الأحد إلى الخميس، ويكون من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة الخامسة مساًء، ومن الساعة 8 مساًءإلى الساعة 1 مساًء ماعدا يوم الجمعة، والتواصل يكون من خلال خدمة صوتك مسموع على مدار الساعة.

في السطور السابقة نكون تعرفنا على هل يستطيع الزوج التنازل عن حساب المواطن لزوجته؟ وتعد من التساؤلات المهمة في حالة إيقاف الدعم للزوجة، ولكن استيفاء كافة الشروط وتسليم الأوراق المطلوبة.