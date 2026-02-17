موعد إجازة يوم التأسيس السعودي للقطاعين العام والخاص 2026

الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 17 فبراير 2026 07:09 مساءً - مع اقتراب يوم التأسيس السعودي تم الإعلان عن موعد إجازة يوم التأسيس السعودي للقطاعين العام والخاص، حيث تعتبر هذه المناسبة من أبرز المناسبات الوطنية التي تحتفل بها المملكة العربية السعودية ويتم نشر مظاهر الاحتفال في جميع أنحاء المملكة ولهذا السبب قد أعلنت الحكومة السعودية عن الموعد المحدد لهذه الاجازة.

موعد إجازة يوم التأسيس السعودي للقطاعين العام والخاص

تم الإعلان من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية داخل المملكة العربية السعودية عن موعد إجازة يوم التأسيس لكلا القطاعين العمل الحكومي والخاص حيث إن يوم التأسيس سيوافق يوم السبت 22 من فبراير وهذه إجازة رسمية ونتيجة لهذا تم الإعلان أن القطاع الخاص والحكومي سوف يتم حصولهم على إجازة 3 أيام بداية من يوم الجمعة 21 فبراير حتى يوم الأحد 23 فبراير.

اقرأ أيضًا:إليك شعار يوم التأسيس السعودي png الهوية البصرية كاملة

مظاهر الاحتفال بيوم التأسيس

يعتبر هذا اليوم إجازة رسمية على جميع قطاعات الدولة ولهذا السبب يتم نشر عدد من الاحتفالات الخاصة بهذا اليوم ونحن سوف نوضحها لكم وهي: